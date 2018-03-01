45 yıl önce başlayan gençlik arkadaşlığı yılların eskitemediği dostluklara dönüştü. Zaman zaman bir araya gelir mutlu olurduk ki yine yeniden bir araya geldik.

Toplantıda, anılar espriler, hatıralar, okul yılları anıldı ve tabii ki fıkralar da yine havada uçuştu.

Edebiyat öğretmenimiz Faruk Dinçer’i sonsuzluğa uğurlayışımızın 1. Yıldönümünde Emirgan Cafe’de büyük bir katılımla anmıştık. Bu toplantıda bazı arkadaşlarla ve değerli öğretmenlerimizle daha sık bir araya gelmeyi kararlaştırmıştık.

Cumartesi Günü Ankara Bayındır Sokak’ta bulunan Emekli öğretmenler lokalinde Kimya öğretmenimiz Vefa Uysal ile Felsefe öğretmenimiz Azmi Gündoğan ve Yıldırım Beyazıt Lisesi 1972-73 mezunu 6 Edebiyat D öğrencileri Mehmet Emin Yurtoğlu , Muvaffak Aytaş, İbrahim Bulut, Davut Köksoy, Vasfi Özçelik , Ahmet Şimşek bir araya geldik.

Yemekli ve müzikli toplantıda 1 yıl önce kaybettiğimiz edebiyat öğretmenimiz Faruk Dinçer’i tekrar yad ettik.

Anılar ve espriler birbirini izledi havada uçuşan kahkahalar lokalde bulunan diğer misafirlerin de dikkatini çekti.

Toplantıda bir sanatçı edasıyla birbirinden güzel iki eser seslendiren Davut Köksoy öğrencilik yıllarındaki başarısını burada da sürdürdü. Hele “Haydar Haydar” eserini seslendirmesi lokaldeki tüm davetliler tarafından büyük alkış aldı.

Masadaki coşkuyu gören sanatçı Sibel Bayrakçı bizzat masamıza gelerek birbirinden güzel eserleri arka arkaya söyledi. Bu arada Kimya öğretmenimiz Vefa Uysal’ın da sanatçıya eşlik etmesi gözlerden kaçmadı.

Sanatçı Sibel Bayrakçı tüm sıcaklığı ve sesi ile sadece bizleri değil emekli öğretmenler derneğindeki tüm misafirlerin büyük beğenisini kazandı.

Yine her zaman olduğu gibi Vasfi Özçelik’in İbrahim Bulut’a takılmaları bu toplantıda da devam etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde artık eğlencenin sonuna gelindi ve ayrılık zamanı geldi çattı.

Öğretmenler ve eski öğrencileri ayrılırken bu tür buluşmaları daha sık yapma sözü verdiler.

Buradan okullardan mezun olan gençlere de, “birbirinizden hiç kopmayın. Her yıl mezunlar olarak anma günleri düzenleyin ve özellikle öğretmenlerinizi de bu toplantılara davet edin. Yıllar geçince anlayacaksınız ki nostalji herkese lazımdır” diyorum