Noel mi yeni yıl mı?

Hıristiyan ülkelerinde dini bayramları, noel yortusu kutlandı. Akşam ailece bir araya gelerek, Hem kutlamaya devam ettiler, hem de birlikte yemek yediler.

Artık günümüzde kaç kişi ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyor ki? En azından bu vesileyle, herkesin, ailece dua ettikleri, birlikte yemek yedikleri özel bir gece oluyor. Buradan ülkemizdeki ve dünyadaki hıristiyanların bayramı kutlu olsun diyorum.

Biz de Noel” ile “yılbaşı gecesi

hep” karıştırılır. Gavur icadı dedikleri gecesi aslında, Noel değildir. Kabul ettiğimiz miladi takvim sebebiyle 31 Aralık, her yılın son günüdür. Hemen ertesi gün yeni yılın başlangıcıdır. Bu nedenle 31 Aralık gecesi eski yılın gidişini veya emeklerle yeni yılın gelişini kutlamak isteyenler, havai fişek gösterileri ile eğlence mekanlarında veya sokaklarda kutlarlar. Bunun hıristiyanlıkla hiçbir alakası yoktur. 31 Aralık kutlamaları ise sadece yeni yıl kutlamalarıdır. Oysa İsa’nın doğuşunu simgeleyen ve ülkelere göre bazen değişebilen tarihlerde ama genellikle 24-25 Aralık günlerindeki kutlamalarla hiç bilgisi yoktur. Bu karışıklık ise hala daha anlamamamazlık yüzünden, yanlış yerleşmiştir. Bir kez daha vurguluyacak olursak eğer, 31 Aralık kutlamaları, Müslüman-hıristiyan, Budist herkesin kutlayabileceği dinle alakası olmayan bir gündür!

FATİH TERİM’CE…

Fatih Terim yine anlaşma yaptığı için gazetelerde manşet oldu.

Beni ilgilendirense1990 lira maaş olacağı yazıyordu. Şaşkınlıkla, haberin detaylarını haber okuyunca anladım. Bu kadar az maaşla “Fatih Terim gibi birisi asla çalışmaz” diyen bir yanım, “yok canım yeteri kadar yükünü topladı, artık cebinden bile harcasa, ne fark eder” düşünceleri geçti. Hayırlısı ne diyelim? En azından artık daha dikkatli olur, kebapçı basmaz.

KUZEY KORE’DEN KAÇIŞ

Kasım ayında Kuzey Kore’den kaçan askerin görüntüleri internette hepimizin üzülerek izlediği görüntülerde. İnsanlar mutlu olsa hayatını tehlikeye atarak kaçar mı? Bu soruyu mutlaka sormak lazım. Kominizim de kapitalizmin kavgası olarak görmek çok yanlış. Sonuçta bilinen gerçek şu ki; istediği kadar nükleer silahı olsun, ekonomisi kötü, halkı fakir ve sağlıksız.

Kaçan askerin karnından çıkan 27 santim uzunluğundaki bağırsak tenyesi ve diğer kurtçuklar, yedikleri besinlerin bakterili, bayat veya pis olabileceğini kanıtı. Pek çok şeyin yasak olduğu ülkede beslenme çok zayıf. Sadece milliyetçiliğin ve askerliğin dayatıldıldığı İnsanları açmamak elde değil. Yaralı olarak kurtarılan Kuzey Koreli askerin tedavisi hastanede hala sürüyor. Bunca zamandır iyileşmemesinin sebebi de, hastayı içten yiyen bağırsak kurtları ve tenyelerden kurtarılamaması. Merakla bekliyorum iyileştikten sonra hayatını anlatmasını.