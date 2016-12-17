NN Group’tan üçüncü çeyrekte 436 milyon avro net kar

NN Group, yılın üçüncü çeyreğinde 436 milyon avro net kar elde etti.

NN Group, 2016’nın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, grubun net karı 2015’in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 329 milyon avrodan 436 milyon avroya yükseldi. Bu dönemde NN Group’un şirket nakit sermayesi de 2,4 milyar avroya ulaştı.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi sıralamasında 100 üzerinden 77 puan ile konumunu iyileştiren NN Group, global sigorta şirketleri arasında ilk 4 şirket içerisinde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Group Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Lard Friese, şunları kaydetti:

“2016’nın üçüncü çeyreğinde kazancımızı artırmak ve sermaye sağlamak için hedeflerimizi tutturmaya devam ettik. Tüm bunlarla birlikte marka anlayışımız olan ‘Önce Sen’i müşterilerimiz için her gün hayata geçirdik. Müşteri deneyimini daha fazla geliştirmek adına işlerimize yenilikler getirmeye, sektördeki farklı trendlere proaktif şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. Güçlü müşteri ilişkileri kurmaya yönelik odağımız, performansımıza yansımaya devam ediyor. Uluslararası iş birimlerimiz, faaliyetlerini bankasürans kanalları ve bağlı acenteler yoluyla koruma ürünlerine yönlendirdi. Bununla beraber satış kanallarımız daha verimli işlemler gerçekleştirmek adına dijitalleşme yolunda ilerliyor.”

NN Hayat ve Emeklilik CEO’su Frank Eijsink de 2016’da zorlu piyasa koşullarına rağmen şirketin Türkiye’deki performansını koruduğunu ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek otomatik katılıma hazır olduklarını belirterek, “NN Hayat ve Emeklilik olarak Türkiye’de güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz. 2016’da zorlu piyasa koşullarına rağmen müşteri odaklı yaklaşımımızla performansımızı koruduk. Şu anda 880 bin müşteriye hizmet veriyoruz. Kasım sonu itibarıyla 2016 yılı hayat prim üretimimiz 2015’in aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 127 milyon TL olarak gerçekleşti. Bireysel emeklilik katılımcılarımızın toplam fon büyüklüğü ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 2 milyar 276 milyon TL’ye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

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