Niye bu haldeyiz?

İnsanın her organı şüphesiz ki önemlidir, ancak beyin insan tarafından önemsenmesi gereken bir organ olarak pek hatırlanmaz! Özellikle biz ve bize benzer toplumlarda!

Mide, kulak, göz, kalp vs. çok önemsenir ve bu organların beslenmesine, korunmasına özen gösterilir.

Beyin ise ne beslenmesi, ne de korunması için bizim insanımızın ilgi alanına girmez.

Malumunuz, beyin bilgi ile beslenir ve bilgi kirliliğine karşı ihatası zorunludur. Okumak okuduklarının üzerinden sorgulamak, analiz yapmak ve fikir beyan eder hale gelmek için, beyinin beslenmesi şarttır!

Beslenmeyen ve korunmayan beyin, fonksiyonunu kayıp eder ve pelteleşir!

Bu durum ahmaklaşma olarak tanımlanır. Maalesef geniş bir alana yayılmış olan bu hastalık, bazı insanların hiç bir zaman kabul etmek istemediği bir hal olduğundan, bunlar kurnazlık maskesini takar!

Kurnazlar karşısındakini kandırmayı hedefler ve bu yolda her şeyi mubah sayar. Kandırmayı hedeflemiş kurnazlar için en büyük risk, daha becerikli bir kurnaza denk gelmektir. Bu riskle karşılaşan ve kayıp eden kurnazlar, “kandırıldık” diye feryat ederek, yeni bir kandırma projesini devreye sokmaya çalışır!

Oysaki kurnazlar için en büyük ceza, finalde kendilerini de kandırmalarıdır, bu kaçınılmaz ceza ilahi bir emir hükmündedir!

Demem o ki;

Son günlerin modası olan “kandırıldık” gerekçesi, aslında kurnazların yeni bir kandırma hamlesidir ve kendilerine kar getirmeyecektir!

Ha bu arada, beyninin farkında olduğunu söyleyen bir kısım zevatın, bilgi kirliliği ile beyinlerinin obezliğe dönüştüğünü de ifade etmemiz gerekir!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...