Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerine Londra'da ilk ders zili çaldı

Nişantaşı Üniversitesi London Language Application Center’ın ilk gruptaki 21 öğrencisi oryantasyon programının ardından derslere başladı. Heyecanları yüzlerinden okunan öğrenciler 7 haftalık yerinde eğitimin sonunda ülkelerine İngilizceyi sadece teorik olarak değil, anavatanında kültürel adaptasyon programıyla öğrenerek dönmüş olacaklar.

Neden Londra’yı tercih ettiklerini anlatan Nişantaşı Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Levent Uysal,

Londra’da Dil Uygulama Merkezimize ilk grup öğrencilerimiz gittiler ve şu anda çok mutlular. Öncelikle bir oryantasyon dönemi geçirdiler, küçük bir parti yaptılar, pozitif enerji yüklendiler. Ders programları onlara anlatıldı ve huzur içerisinde ilk eğitimlerini alıyorlar”

“Londra’yı tercih etmemizin sebebi Nişantaşı Üniversitesi’nin 1. misyonunun iyi ‘İngilizce öğretmek’ olması. Öğrencilerimizin iyi İngilizceyi de yaşayarak öğreneceklerine inanıyoruz. Hiçbir ücret almadan istedikleri kadar kalarak İngilizcelerini geliştirmelerini istiyoruz.

diye konuştu.

“Londra bizim en önemli merkezi lokasyonumuz. İstanbul’da aldıkları teorik eğitimi burada pratikle güçlendirme şansına sahip oldular. Yaklaşık 21 öğrenci ile programımıza devam ediyoruz. Londra’da hem sosyal yaşamlarını güçlendiriyorlar, hem kişisel gelişimlerini artırıyorlar hem de İngilizceyi pratik anlamda konuşma ve duyma olanağına sahip oluyorlar.

Öğrencilerimiz de bu anlamda kendilerine şans tanındığını düşünüyor. Bunların dışında sosyal aktivitelerimiz mevcut. Çeşitli saha etkinliklerimiz var. Bu alanlarda İngilizce becerilerini de kullanmak zorunda oldukları için sosyal hayata daha hızlı adapte olma şansları var. Onlar Nişantaşı Üniversitesi’nin ilk yurtdışı öğrenci grubu.

Herkes bu süreçte bulunmaktan ve sürecin ilk öğrencileri olmaktan çok mutlu. Seneye gelecek öğrencilerimiz için de en uygun zaman yaz dönemi yada güz ve bahar döneminde Londra’da dil eğitimi alma şansına sahip olabilirler. “