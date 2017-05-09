Nisan ayında 14 milyon yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı nisan ayı verilerine göre, havalimanlarından 14 milyon 777 bin yolcunun hizmet aldığı ve 150 bin 380 uçak trafiğinin gerçekleştirildiği açıkladı.

Konuyla ilgili olarak DHMİ basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, Nisan ayı verilerine göre Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç 8 milyon 705 bin 200, dış hatlarda ise 6 milyon 44 bin 104 oldu.

Direkt transit yolcu sayısı ile birlikte Nisan ayında 14 milyon 777 bin 820 yolcuya hizmet sunuldu. Nisan ayında havalimanlarının uçak trafiği iç hatlarda 73 bin 888, dış hatlarda ise 44 bin 4 olarak gerçekleşti.

Üstgeçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi Nisan ayında da devam etti. 32 bin 416 üst geçiş (overflight) trafiği ile birlikte Nisan ayında hizmet verilen toplam uçak sayısı 150 bin 308 adet oldu.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Nisan ayı itibarıyla iç hatlarda 65 bin 720 ton, dış hatlarda 199 bin 646 ton, toplamda ise 265.366 tona ulaştı. 2017 yılı Nisan sonu (4 Aylık) gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) 536 bin 42, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) 50 milyon 292 bin 77, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 906 bin 52 ton olarak gerçekleşti.

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