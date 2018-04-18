Nilüfer Uğur Bale Okulu, Barcelona Dance International Competition 2018’de “Lirik Dans” kategorisinde birincilik, “Jazz Dans” kategorisinde ise üçüncülük elde etti.

Bursa Nilüfer Uğur Bale Okulu’nda bale eğitimi alan on beş öğrenci iki farklı dal için (lirik dans ve jazz dans) üç ay boyunca hazırlandıkları yarışmadan birincilik ve üçüncülük ödülleri ile döndüler.

Bursa Nilüfer Uğur Bale Okulu yöneticisi, balerin Nilüfer Uğur, “Yurt dışında ilk kez katıldığımız bu yarışmaya çok çalıştık. On beş öğrencimle, ayda otuz iki saat prova yaparak üç ay hazırlandık. Birincilik aldığımızı duyduğum andaki heyecanımı ve sevincimi anlatamam. Türk bayrağını gururla dalgalandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.

İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşen 20.Barcelona Dance International Competition’e (Uluslararası Dans Yarışması) Türkiye dışında, ev sahibi ülke İspanya, Belçika, Çin, Kıbrıs, Finlandiya, Fransa, İsrail, İtalya, İngiltere, Mambiya, Rusya, Güney Afrika ve İsviçre başta olmak üzere 15 ülke katıldı. 190 koreografinin sergilendiği yarışmada toplam 560 dansçı yarıştı.