Niloya Küçük Balık Müzikali Next Level’da

Çocukların severek izlediği Niloya, bu kez de eğlenceli bir müzikal ile hayranlarının karşısına çıkıyor. 22-23 Ekim tarihlerinde Next Level Alışveriş Merkezi’nde “Küçük Balık Müzikali” ile sahne alacak olan Niloya ve dostları, hafta sonuna renk katacak.

Next Level, düzenlediği birbirinden özel etkinlikler ile miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 22-23 Ekim tarihlerinde, 14.00-16.00-18.00 seanslarıyla izleyicisiyle buluşacak olan çizgi film karakteri, miniklere eğlenceli bir haftasonu yaşatacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte Niloya, sevilen şarkılarını çocuklar için söyleyecek.

Özellikle şarkıları ile dikkat çeken çizgi filmde Niloya ve arkadaşları Mete, Murat, Tospik’in maceraları anlatılmaktadır. İlginç sorulara yanıt arayan Niloya bu kez “Küçük Balık Müzikali” ile sahnede serüvenlerini anlatacak. Çizgi filmde yer alan şarkılarınseslendirileceği müzikalde çocuklar severek takip ettikleri kahramanların dünyasına keyifli bir yolculuk yapacak.

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