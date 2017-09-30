UNICEF, Nijerya’nın Borno eyaletindeki okulların yarısından fazlasının Boko Haram örgütü nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

UNICEF, 2009’dan bu yana Borno eyaletindeki yaklaşık bin 400 okul yıkıldığını, okulların yüzde 57’sinin ise hasar görmesi ve güvensiz bölgelerde bulunması nedeniyle açılmasının mümkün olmadığını açıkladı.UNICEF, Boko Haram örgütünün eylemleri nedeniyle eğitim ihtiyacı olan 3 milyon çocuğun okula gidemediğini, bu yıl yaklaşık 100 çocuğun örgüt tarafından “canlı bomba” olarak kullanıldığını ifade etti. UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Justin Forsyth, Maiduguri şehrine yaptığı 3 günlük ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Kuzeydoğu Nijerya’daki çocuklar korku içinde yaşıyor. Yetersiz beslenme, şiddet ve kolera salgınının yanı sıra, okullara yapılan saldırılar, kayıp bir nesil oluşturma tehlikesine yol açıyor” dedi. Nijerya, Nijer, Kamerun ve Çad’ın bir bölümünü kapsayan Çad Gölü bölgesini ele geçirmeye çalışan Boko Haram, Nisan 2014’te kuzeydoğudaki Nijerya’nın Chibok kasabasında 200’den fazla kız çocuğunu kaçırmıştı.