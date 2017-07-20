TÜRKİYE’de patates üretiminde geçen yıl 892 bin ton rekolte ile ilk sırada yer alan Niğde’de, turfanda patatesin hasadına başlandı.

Altunhisar İlçesi’nde ilk hasadı yapılan patatesin birinci kalitesi tarlada 35-55 kuruştan satılırken, ikinci kalite ürün ise 15 kuruş ile 25 kuruştan alıcı buldu. Altunhisar İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Atasoy, patatesin tarlada 1 liradan satılması gerektiğini mevcut fiyatlarla çiftçinin zarar ettiğini söyledi. Patates üreticisinin geçen yıl da zarar ettiğini belirten Başkan Atasoy, “Patatesi tarlada 1 TL’ye satmalıyız ki zararımızı karşılayabilelim. Şu anda turfanda patates sökümü yapıyoruz ve tarlada 35 kuruş ile 55 kuruşu satıyoruz. Bu gidişle çiftçilerimiz patateslerini tarlada sökmeyip ürününü tarlada bırakacak. Geçen yıl zarar eden üretici borç ile ektiği patatesten bu yıl da para kazanamaz ise borç batağına düşecek”dedi.

İlk hasatta 1 dekardan 3 ile 3.5 ton patates elde ettiklerini ifade eden Atasoy, “Bu sezon patatesin maliyeti 40 kuruşa dayandı. Niğde’de ilk söküm olmasına rağmen fiyatlar bu şekilde düşük ise ilerisini biz patatesçiler olarak düşünemiyoruz. Patatesin ekiminden hasadına kadar geçen sürede büyük emekler veriliyor. Bir işçiye 70 TL yevmiye veriyoruz. Mazot parası, torba parası, verilen emek. Sonuç itibariyle zarar ediyoruz. Altunhisar’da yetiştirilen patates piyasada tercih edilen çok kaliteli bir patates türü. İlçede geçen yıl yaklaşık 15 bin ton ürün aldık. Çiftçimizin yüzünün gülmesi emeğinin karşılığını alması için patates fiyatının 1 liranın altına inmemesi gerekiyor” diye konuştu.