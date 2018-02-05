Niğde Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen tiyatro etkinliğine çocuklar ilgi gösterdi.

İl Kültür Merkezi Salonu’nu dolduran küçükler, Tiyatro Manço topluluğu tarafından sahnelenen “Buz Devri Kayıp Yumurta” adlı oyunu ilgiyle izledi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, yazılı açıklamasında, “Çocuklara sanatı sevdirmek için her hafta sonu tiyatro etkinliği başlattık. Minik hemşehrilerim kendileri için hazırlanan oyunu aileleriyle izleme fırsatı buldu. Çocukların doyasıya eğlenip gülmesi, bizleri de sevindirdi.” ifadelerini kullandı.