Niğde’de bodur elma hasadı başladı

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kentte 52 bin 823 dekar alanda bulunan bodur ve yarı bodur elma bahçelerinde hasadın başlandığını bu yıl yaklaşık 114 bin 530 ton bodur ve yarı bodur elma rekoltesi beklendiğini söyledi.

Türkiye’de elma üretimiyle Türkiye’de üçüncü sırada yer alan Niğde‘de bodur elmanın hasat edilmeye başlandığını belirten Asım Baş, Amasya elmasının da ekim ayı başında toplanmaya başlanacağını kaydetti. Baş, “İlimiz Türkiye’de bazı ürünlerde söz sahibidir. Bu ürünlerden bir tanesi olan elma üretimi ilimizde bodur ve yarı bodur, Starking, Golden, Amasya ve Granny Smith ve Gala türü elma olmak üzere 235 bin 860 dekar alanda üretim yapılmaktadır. Bu yıl tüm çeşitlerde yaklaşık 429 bin ton elma rekoltesi beklemekteyiz” dedi.

EN KALİTELİ ELMA NİĞDE’DE

Baş, ayrıca Niğde’nin 95 bin 730 bin dekar alanda Amasya elması üretimiyle Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Amasya elması üretiminde ilimiz Türkiye birincisidir. Amasya elma türünün geliştirilmesi için Niğde Ömer Halisdemir üniversitemizle ile bir çalışmamız var. Amasya elmasının daha kaliteli ve daha verimli hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Şu anda hasadı yapılan elma, ihracat edilmektedir. Elma üretiminde Türkiye’de üçüncüyüz ama kaliteli elma üretiminde iklimin de etkisiyle Türkiye’de birinciyiz. Hasatlarımız kasım ayının ortalarına kadar devam edecek.”

ÜRÜNLERİMİZİ İHRAÇ EDİYORUZ

Elma üreticisi Süleyman Aslan ise hasadına başladıkları elmayı ihraç ettiklerini belirtti. Aslan, “Bahçelerimiz Sazlıca ve Altunhisar bölgesinde yer alıyor. Sazlıca’da 600 dekar alanda elma üretimi yapmaktayız ve bugünde bu elmaların hasadı yapılıyor. Altunhisar ilçesinde bulunan 2 bin 500 dekar alan elma bahçesinde de bugün itibariyle elma hasadı yapılmaktadır. Şirketimizin toplam elma üretimi 8 ile 10 bin ton arasında değişiyor. Bahçelerimizde elma hasadımız kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. Niğde’nin ilk kurulan bodur elma bahçesi burasıdır ve ağaçlarımız şu an itibariyle 22 yaşındadır. Bahçemizde dekar başı yaklaşık 6 ton verim almaktayız. Ürünümüzü tamamen kendimiz değerlendiriyoruz ve ürünümüzün çoğunluğu Rusya, Suudi Arabistan, Hindistan ve Malezya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz” dedi.