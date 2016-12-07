Niğde’de 12 yıldır dağlarda yaşayan ‘eşkıya’ yakalandı

NİĞDE’de 12 yıldır dağlarda yaşayan ve 12 ayrı suçtan yaklaşık 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan, köy halkının ‘Eşkiya’ olarak tabir ettiği Hüseyin Balcı yakalandı.

Niğde merkez Fesleğen Köyü dağlarında yıllardır yaşayan ve yakalanamayan Hüseyin Balcı, jandarma ekiplerinin uzun süren takibi sonucu yapılan operasyonla bugün Altunhisar İlçesi ile Çiftlik İlçesi arasında bulunan arazide yakalandı. Yakalanan Hüseyin Balcı’nın üzerinde bulunan 1 tabanca ve 1 tüfeğe ekipler el koydu.

KARDEŞİ DE KIZ KAÇIRMIŞTI

Hüseyin Balcı’nin kardeşi Hasan Balcı ise 27 Temmuz günü İstanbul’dan köyüne gezmeye gelen 14 yaşındaki Vildan D.’yi kaçırmış 3 günlük yapılan çalışmanın ardından kız kardeşinin evinde yatağın altında saklanırken bulunmuştu. Vildan D.’yi kaçıran Hasan Balcı da tutuklanmıştı.

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