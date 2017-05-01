Niğde yumurta tavukçuluğunda da iddialı

Türkiye’de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında pilot il seçildiği “Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu”nda da söz sahibi olmayı hedefliyor.

Geleneksel kafes tavukçuluğunun yanında üreticiler, son yıllarda tavukların etrafı çevrili, kapalı veya açık bir alanda organik şekilde beslendiği “Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu”na yönelmeye başladı.

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamına alınan Niğde, “Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu”nda pilot il seçildi. Bu alanda kent genelinde çok sayıda işletmenin kurulmaya başlandığı Niğde, patateste olduğu gibi organik yumurta üretiminde de gelecek yıllarda adından söz ettirmek istiyor.

Ömer Halisdemir Üniversitesi (ÖHÜ) Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvan Yetiştirme ve Teknolojileri Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de tavukçuluk sektörünün son yıllarda hızla gelişerek endüstriyel bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Niğde’de de yerli tavukçuluk üzerine çalışmalar yapıldığını aktaran Şekeroğlu, son yıllarda ülke genelinde olduğu gibi Niğde’de tavukçuluğa yoğun talep olduğuna dikkati çekti.

Şekeroğlu, özellikle serbest sistem tavukçuluğun yaygınlaşmaya başladığının altını çizerek, “Geleneksel kafes sisteminin yanında diğer alternatif üretim sistemlerinin de olması Türkiye’de üretimin ve tüketimin çeşitlendirilmesi bakımından önemlidir. Türkiye’de serbest tavuk yetiştiriciliğinde Niğde, merkez haline gelecek. KOP burayı pilot bölge seçti.

Niğde genelinde yaklaşık 25 işletme kuruldu, kurulmaya da devam ediyor. Şu anda bu sistemle yetiştirilen 20 bine yaklaşık tavuk var. Bu hem ülke tavukçuluğu hem de Niğde halkının geçim kaynağı olması açısından önemlidir.” diye konuştu.

Türkiye’de yumurtacı tavuklar konusunda çok güzel ve başarılı çalışmaların olduğunu söyleyen Şekeroğlu, son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının geliştirdiği yumurtacı hibritlerin çok başarılı olduğunu belirtti.

Şekeroğlu, özellikle yeni yetiştirilen ATAK-S cinsinin köy tavukçuluğu veya “Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu” açısından en uygun tipler olduğunu vurguladı.

– Hastalığa daha dayanıklı

Serbest sistem tavukçuluk yapan üreticilerden Metin Özşahin de bin 500 civarında tavuğu olduğunu ve günlük bine yakın yumurta aldığını söyledi.

Tavukçuluğun çok zahmetli bir iş olduğunu anlatan Özşahin, “Sabah saat 7’de başlıyoruz akşam 7-8’e kadar tavuklarımızla ilgileniyoruz. 15 bin metrekare ekim alanı yaptık. Yurt dışından karışımlı çeşitli yemler getirterek ekimini yaptık. ATAK- S tavuklarından da gayet memnunum. Yumurtası lezzetli, hastalığa karşı daha dayanıklı.” ifadelerini kullandı.

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