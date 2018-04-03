Eylem Server Ünüvar ile Şubat ayında boşanan Nez yeni sevgilisi Emre Akım’la objektiflere yakalandı. Daha önce 4 kez evlenip boşanan Nez 5’inci evliliğe de olumlu bakıyor.

Önceki akşam Nişantaşı’nda düzenlenen etkinlikte yeni sevgilisiyle objektiflere takılan Nez, “Dört kez evlenip boşandınız, beşinci evlilik olur mu?” sorusuna, “Gencim, güzelim ve sağlıklıyım. Bu işler kısmet işi, hayırlısı” cevabını verdi.

YENİ BİR EVLİLİĞE SICAK BAKIYOR

38 yaşındaki ünlü şarkıcı, oyuncu Eylem Server Ünüvar ile geçen yıl evlenmişti. Evlendikten sonra İngiltere’ye yerleşen ancak 4’inci evliliğinde aradığını bulamayan şarkıcı Şubat ayında bu evliliğe de noktayı koymuştu. Genç ve güzel ve sağlıklı olduğunu belirten şarkıcı yeni bir evliliğe de sıcak baktığını ifade ediyor.