Next Level Alışveriş Merkezi Ramazan ayı boyunca birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Modern dünyanın ve geleneklerin bir arada sunulduğu bir ortamda iftar sofraları misafirlerini bekliyor.

Düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle şehrin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunan Next Level Alışveriş Merkezi’nde, Ramazan ayı boyunca, hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifle zaman geçirebilecekleri birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alacak.

Sahne gösterileri, ikramlar, atölyeler, canlı müzik ve Ramazan Sokağındaki el sanatları örnekleriyle şenlenecek olan iftar sofraları ile bereketlenen Ramazan’da Dünyaca ünlü Neyzen Mercan Dede konseri de gerçekleşecek.

Usta şeflerden iftar lezzetleri

Usta şeflerin özenle hazırladığı enfes tatlardan oluşan iftar menüleri ve yaz dönemine özgü içecek alternatifleri ile Ramazan Teras katta lezzet şölenine dönüşüyor. Next Level Teras, doğadan esinlenen yeşil konsepti ve havuzlarıyla nezih ve ferah bir ortamda iftar öncesi ve sonrası keyifli zamanlar yaşatmaya hazır.

Farklı damak tatlarına hitap eden kafe ve restoranlarıyla şehrin buluşma noktası haline gelen Teras katta, Masa Restorant, Borsa Restoran, Mezzaluna, Harvey Nichols Lounge ve Big Chefs gibi ünlü restoranların yanı sıra Timboo Cafe, Godiva ve Keifi ile iftar ve iftar sonrası muazzam zamanlar Next Level ziyaretçilerini bekliyor.

Türk Neyzen Mercan Dede muhteşem konseriyle Next Level’da

Sufî müzik geleneğini ve dokusunu çağdaş müziğin tınılarıyla harmanlayan Mercan Dede, Next Level Teras’ta Ankaralı müzikseverler ile buluşacak. 25 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00’de gerçekleşecek olan konser, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Büyük küçük herkes eğlenecek

Next Level ramazan ayında büyük küçük herkesin eğlenebileceği etkinliklerle dolu bir program hazırladı. İftar öncesi bir taraftan çocuk atölyeleri, ateşbaz, jonglör, bubble show ve sihirbaz gibi farklı gösteriler sahnelenirken, diğer bir köşede tasavvuf dinletisi ile iftar saatine hazırlık yapılacak. İftar sonrası canlı müzik, Türk Sanat Müziği dinletisi ile devam edecek.