Nevşehir’de bağ bozumu zamanı

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Türkiye’nin en kaliteli üzümlerinin yetiştirildiği bölgelerden Nevşehir’de üzüm hasadı başladı.

Nevşehir yöresinde 169 bin dönüm alanda bağcılık yapan üreticiler, ürünlerini hasat ediyor.

İlkbaharda bakımları yapılan asmalardan toplanan üzümde, bu sezon aşırı sıcaklar nedeniyle verim geçen yıla oranla düşüş gösterdi.

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Bölgede, pekmez, üzüm şırası, pestil ve şarap yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen üzüm salkımları tek tek kesilerek kovalarda toplanarak, traktörlerle köylere taşınıyor.

Bağcılık faaliyetlerinin her geçen yıl azaldığı bölgede, siyah üzümün satış fiyatının düşük olmasından dolayı çiftçiler, beyaz üzüm üretimine yönlendiriliyor.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altınışık, bölgede 71 bin dönüm arazide üretimi yapılan siyah üzümün satış fiyatının düşük olması nedeniyle birçok üreticinin bağcılığı terk etmeye hazırlandığını ifade etti. Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesinden dolayı geçen yıla göre verimin yüzde 15 civarında düştüğünü belirten Altınışık, Nevşehir ve çevresinde, 53 bin dönüm sofralık, 45 bin dönüm kurutmalık beyaz üzümün yanı sıra 71 bin dönüm de şaraplık siyah üzüm yetiştirildiğini kaydetti.

Bu sezon il genelinde yaklaşık 110 bin ton verim elde edildiğini ifade eden Altınışık, sofralık üzümün kilogramının 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasında satışa sunulduğunu, siyah üzümün de kilogram fiyatının 47 kuruştan alıcı bulduğunu söyledi. Altınşık, “Geçmiş yıllarda üzüm bölgede daha çok üretiliyordu. Fiyatlar düşük olduğu için çiftçiler bağcılığı bırakıyor.” diye konuştu.

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