Keçiören Belediyesi ve TÜRKSOY’un işbirliğiyle, Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25’nci yılına ithafen “Baharın ve Kardeşliğin Bayramı Nevruz Programı” düzenlendi. Baharın gelişinin coşkusunu yansıtan konserde Türk Cumhuriyetlerinden gelen konuk sanatçılar sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Valiliği’nin de destekleriyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda gerçekleştirilen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra, Kosova Devlet Bakanı Rasim Demiri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı, Ankara’da görevli bazı büyükelçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

25 YILDA ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK

Bütün Türk Cumhuriyetlerinin Nevruz Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Nevruz Bayramımızı, Türkiye ile Türki Cumhuriyetleri arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 25’nci yılına ithafen gerçekleştirdiğimiz bir konserle kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Elçin Gafarlı ise, Nevruz’un insanın doğa ile ilişkisini ortaya koyan, birleştirici ve yakınlaştırıcı bir bayram olduğuna işaret ederek, “Nevruz’un insanlığa umut, yaşama sevinci ve barış getirmesini, Nevruz kucaklaşmasının ve Türk halklarının kardeşliğinin ebedi olmasını diliyorum” temennisinde bulundu. Ahmet Yıldız da, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 25’nci yılının bizim ve soydaş ülkelerimizin açısından önemine dikkat çekerek, “Aradan geçen 25 yılda soydaş ülkelerimiz için önemli işler yaptık. Birliğimizin daha da güçlenmesini diliyorum. Bütün Türk dünyasının Nevruz Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AK’A KURAY HEDİYE ETTİ

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri’nde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Başkurdistan(RF), Tataristan(RF) ve Tufa’dan(RF) gelen konuk sanatçılar sahne aldı. Konuk ekipler Türk dünyasının farklı yörelerine ait şarkılar söyleyip, dans gösterileri sundular. Kırgız konuk sanatçıların değişik figürler eşliğinde çaldıkları yöresel ezgiler, Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanatçısı Ali Şar’ın oynadığı Kütahya Zeybek Havası ile Rumeli ve Kıbrıs türküleri salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Konserin sonunda sanatçılar protokol heyetine Nevruz Bayramı’na özel semeni ikramı yaptı. Başkan Ak, bütün sanatçılar adına koro şefine çiçek takdim ederken, program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Daha sonra Başkan Ak, Nevruz programına katılan Kosovalı Bakan ve konuk sanatçılar için Estergon Kalesi Ören Köşk’te akşam yemeği verdi. Yemekte sanatçı Murad Danizakov, Mustafa Ak’a Başkurdistan milli enstrümanı Kuray’ı hediye etti.

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