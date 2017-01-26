Nevin Gökçek’e, “Yılın Hayırseveri” ödülü

Ankara’nın yanı sıra Türkiye’de ve sınır bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla bilinen Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek, 7. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri kapsamında, “Yılın Hayırseveri” ödülüne layık görüldü.

Ankara Sheraton Otel’de gerçekleşen 7. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri törenine, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, milletvekilleri, elçilik yetkilileri ve sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Ankara seymenlerinin gösterisiyle başlayan, Vatan Şaşmaz ile Elif Güvendik’in sunumuyla gerçekleşen programda; SOS Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, “Yılın Hayırseveri” ödülünü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’ten aldı.

Sadece Başkentlilere ve Başkent’e değil, Türkiye’nin birçok bölgesine ve iç savaş yaşayan ülkelere yardım çalışmalarına öncü olan Nevin Gökçek, ödül alırken yapığı konuşmasına, “İnşallah hayır yapmakta yarışanlardan oluruz. Ben Allah rızası için yola çıkan; bir garibanın, bir fakirin, bir kimsesizin gönlünü yapan ve Allah rızası alan tüm yardımseverler adına bu ödülü alıyorum” diyerek başladı.

Bir gönül ve bir dua alabilmenin önemine de değinen Nevin Gökçek, “Bu ödül bize güç versin ve daha güzel işlere imza atmayı Rabbim bize nasip etsin” dedi.

“Yılın Federasyonu Başkanlığı” ödülünün de Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan’a verildiği törenin sonunda, 7. Buhara Medya Ödülleri pastası kesildi.

Törende Nevin Gökçek, bazı sanatçıların ödüllerini de verdi.

Söz Yazarı ve Yorumcu Ahmet Selçuk İlkan da Nevin Gökçek’e albümünün CD’sini hediye ederken, Gökçek, konuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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