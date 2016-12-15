NEÜ öğrencilerinin resimleri sanatseverlerle buluştu

KONYA Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Resim İş Öğretmenliği öğrencilerinin 2015-2016 eğitim – öğretim yılı boyunca hazırladıkları resimler ile Yrd. Doç. Dr. Nurcan Sert’in eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Serginin öğrencileri kapsaması bakımından önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tahir Yüksek, bu yönüyle sergiyi önemli bulduğunu vurguladı. Bundan sonra da böyle sergilerin devam etmesini temenni ettiklerini aktaran Yüksek, öğrencileri de güzel eserlere imza attıkları için tebrik etti. NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Sert AKEF öğrencilerinin 2015-2016 eğitim – öğretim yılında büyük emeklerle hazırladıkları eserleri sanatseverlerle buluşturmak istediklerini ve bu sebeple böyle bir sergiyi açtıklarını anlattı. Sert: “Bu sergi sayesinde öğrencilerimiz derslerdeki eserlerin sergilenebileceğini ve bu tür sanat etkinliklerinde değerlendirilebileceğini görmüş oldular. Emeklerinin boşa gitmediğini fark etmiş oldular. Eserlerini ifade etmeyi, bir serginin nasıl hazırlandığını, bir kompozisyonunun nasıl oluşturulduğunu, sergide nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmiş oldular.” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...