Netanyahu İstanbul saldırılarını kınadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İstanbul’daki terör eylemlerine tepki gösterirken “Türkiye’deki tüm terör eylemlerini kınıyorum ve Türkiye’nin de İsrail’deki tüm saldırıları kınamasını bekliyorum” dedi.

Binyamin Netanyahu, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında İstanbul’daki terör saldırılarını kınadı. Times of İsrail’e göre, Netanyahu “Türkiye’deki tüm terör eylemlerini kınıyorum ve Türkiye’nin de İsrail’deki tüm saldırıları kınamasını bekliyorum” şeklinde konuştu. Netanyahu şöyle devam etti:

“Terörle mücadele, terörün karşılıklı olarak kınanması ve köklerinin karşılıklı olarak kazınmasını gerektiriyor ve İsrail’in, temas içinde olduğu tüm ülkelerden beklentisi budur.”

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