Nesnelerin interneti “kişi başı üç cihazı” birbirine bağlayacak

Teknoloji sağlayıcısı ve sistem entegratörü Teknoser, önümüzdeki 2 yılda 2 kat artması beklenen nesnelerin interneti uygulamalarıyla, kişi başına üç adet olmak üzere toplam 20.4 milyar adet bağlantılı cihaza ulaşacağını öngördü.





Teknoser, nesnelerin interneti (Internet of Things – IoT) alanındaki gelişmelere ilişkin trendleri inceledi. Şirketlerin rekabet gücünü artıracak olan IoT ile (nesnelerin internetiyle) neredeyse tüm sektörlerde devrim yaşanması bekleniyor. IoT çözümlerinin kullanım alanı her geçen gün genişlerken, Teknoser nesnelerin interneti alanında sektörlere özel uygulamalar sunuyor.



Teknoser Network ve Güvenlik Çözümleri Müdürü Aytaç Karameşeoğlu, bu alandaki gelişimi şöyle anlatıyor:



“Geçen yıl 8.3 milyar adet olan bağlantılı cihazların sayısı, yapılan araştırmalara göre 2018 yılı sonunda 11.1 milyara çıkacak.



“2020 yılında ise bu rakam 20.4 milyar olacak. Yani 2 yıl gibi kısa bir sürede kullanımı iki kat artacak.



“Dünyada kişi başına 3 adet birbiriyle bağlantılı cihaz bulunacak. Bu dönemde bu gelişimi öngören şirketler rekabette öne çıkacaklar.



“BigData ve Blockchain teknolojileri de hızla yükselişe geçiyor. Dijitalleşen dünyada dönüşüm fırsatını kaçırmamak gerekiyor.”



Teknoser, nesnelerin internetiyle çeşitli sektörlerde öne çıkacak gelişmeleri şöyle sıralıyor:



“Araçlardaki takip cihazları ile başlayan süreç daha da gelişecek.



“Araçlarda bulunan mini kutular sayesinde mekanik ve elektronik aksam ile ilgili tüm verilere ulaşılacak. Örneğin; lastik hava basıncı, frenlerin durumu veya sürücünün kullanım alışkanlıkları depolanacak ve sigorta şirketlerine gönderilecek. Böylece daha dikkatli araç kullananlar daha az sigorta ücreti ödeyecek.





“Marketler, tekstil şirketleri, akaryakıt istasyonları gibi çoklu lokasyonda hizmet veren işletmelerde ekipmanlar birbiriyle konuşacak.”

Örneğin; bir marketteki dondurma veya dondurulmuş gıda dolabındaki arıza tespit edilecek, elektrik kesintisinde ise alternatif kaynağa geçilecek. Tüm işlemlerde anlık verilere ulaşılacak.



“Akıllı evler olarak bilinen yaşam alanı çözümlerinde su, elektrik, ısıtma, soğutma gibi alanlarda uzaktan programlama yapılabilecek. Klimalar oda ısısını artık vücut sıcaklığına göre ayarlayacak. Çalar saat ise uyku süresine göre alarmı kendisi otomatik olarak düzenleyecek. Kullanıcı gelmeden önce ev, ideal ısıya ulaşıp size kahve bile hazırlayacak.



“İnşaat sektöründe en önemli maliyetler kullanılan ekipmanlardan oluşuyor. Birçok projede erken teslimde bu ekipmanların etkisi büyük. Arıza kaynaklı gecikmeler projeyi geciktirirken ek maliyet de getiriyor. Nesnelerin interneti, kullanılan ekipmanlarda arızaların önceden anlaşılmasını sağlayacak.”



En önemli sektörlerden biri olan sağlıkta ise hasta bakımı daha da gelişecek. Gelecekte giyilebilir sensörler daha etkin çözümler sağlayacağından bulut platformu ile malzeme ve ilaç yönetimi daha doğru yapılarak hastalara hızlı müdahale sunulacak. Hayati önemdeki ekipmanlara da uyarı sistemiyle henüz arıza gerçekleşmeden bakım yapılabilecek