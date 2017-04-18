Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin büyük emektarı halk sanatçısı Neşet Ertaş’ı kültür konseriyle andı. Konserde Prof. Dr. Erol Parlak, Neşet Ertaş’ın en çok sevilen türkülerini seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye’nin müzik kültürünü yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla başlattığı kültür konserlerinde Neşet Ertaş anıldı. Sanat yönetmenliğini Nihat Akçer’in üstlendiği Neşet Ertaş’ı anma konserinde, halk sanatçısı, büyük usta Neşet Ertaş’ın türkülerini, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Parlak seslendirdi. Konsere, Antalya Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya Atalay ve birçok Antalyalı sanatsever katıldı.

“ONUN SESİYLE TÜRKÜLERE AŞIK OLDUM”

AKM’deki konserde, Neşet Ertaş’ın insanlığa hizmet için gönderildiğini söyleyen Prof. Dr. Erol Parlak, “Çocukluğumda onun sesiyle türkülere, saza aşık oldum. Bugün karşınızda eli saz tutan biri olarak duruyorsam bunu Neşet ustama borçluyum. Bize büyük bir insanlık mirası bıraktı. Her gün onun eserleriyle insanlığımızı hatırlıyoruz. Hak rahmet etsin” dedi.

Neşet Ertaş’ın ölümsüz eserleriyle sanatseverleri mest eden Erol Parlak, ‘Gönül Dağı’ adlı türküyü de tüm salon eşliğinde seslendirdi.

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