Neşet Ertaş heykeli ziyaretçilerini türkülerle karşılıyor 

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Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi’nde yer alan, bozlak ustası merhum Neşet Ertaş’ın android heykeli, ziyaretçileri ünlü halk ozanının türküleriyle karşılıyor.

“Bozkırın tezenesi” olarak bilinen Ertaş’a ayrılan odada, ona ait plaklar, kasetler ve fotoğrafların yanı sıra saz çalıp merhum ozanın türkülerini seslendiren android heykeli yer alıyor.

Odaya giren ziyaretçilere Kırşehir şivesiyle “hoş geldiniz” diye seslenen android heykel, türkülerle nostalji yaşatıyor.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi’nin, 2014 yılında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıldığını anımsattı. Kültür Evi’nde Kırşehir ve Anadolu’nun aşıkları, ozanları, kültürel değer ve şahsiyetlerine yer verildiğini aktaran Eraslan, Ertaş için bir oda tahsis edilerek, ünlü halk ozanının hatırasının yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

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Odaya Samsun’da yaptırılan bir android Neşet Ertaş heykelininin de konulduğunu belirten Eraslan, hareketli heykelin saz çalarak türküler seslendirdiğini dile getirdi.

Türkiye ve dünyanın birçok yerinden Ertaş’ın kabrini ve Kültür Evi’ni ziyarete gelenlerin olduğunu anlatan Eraslan, bozlak ustasının hayatını kaybettiği 25 Eylül’de ve ertesi gün ziyaretçi sayısının daha da arttığını vurguladı.

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