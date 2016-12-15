2016 yılı bitmeden yaşadığımız kâbus bizi öyle kolay bırakmayacağa benziyor. Çünkü teröristin Suriye’den geldiği de iddia ediliyor; o zaman kaç koldan sarıp sarmalanıyoruz diye düşünüyor insan.

Hangi açıdan bakarsak bakalım bir yerlerde sıkışmış ve sıkıştırılmış durumdayız. Etrafımız savaşla dolu.

Türkiye’de sisli puslu bir hava, insanlar güvensiz, ürkek ve şaşkın…

Türk parası Dolar ve Euro karşısında boynunu büyüktü.

Bütün bunlar terör örgütünün ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürüyor.

Üstelik utanmadan Avrupa’nın her yerinde aynı terör örgütünün sivil görünümlü uzantıları, mağdur görüntüsünde açıklamalar yapıyor.

Dün Stuttgart’ta, Türkiye’de kapatılan medya kuruluşlarının bazıları Alman gazetecilerin eşliğinde Türkiye aleyhine açıklamalar yaptılar.

Gazeteci olarak geldiklerini söyleyen malum kişilere bakınca, dertlerinin HDPli milletvekilleri ve Kürdistan olduğu ortada.

İyi de bu insanlar Türkiye’den geldiler.

Üstelik Türk pasaportlarıyla geldiler.

Amerika olsaydı, vatandaşının yurtdışında bile ne yaptığını bilir, gereğini yapardı.

Daha çok taze, örgütleri, memlekette 44 masum insanı katletmişken hiç utanmadan gelip buralarda tüm sahte masumiyet maskelerini takıp sempati toplamaları insanın ağrına gidiyor.

Hem suçlu hem güçlü buna deniyor işte.

Ancak Türkiye diasporasını yetiştiremedi; bakın Ermeni diasporasına, Kürt diasporasına, nasıl çalışıyor.

Neredesin ey Türk diasporası?

Bir şeyler yapma zamanı geldi.

Türk devleti bu konuda ne yapacaksa yapsın ama bir an önce yurtdışında bilinçli doğru hareket eden bir Türk diasporasını koordine etsin. Yoksa sonra çok geç olacak hiçbir şeyi toparlayamayacağız. Benden söylemesi…

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