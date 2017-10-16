Fethullah Gülen terör örgütü ile ilgili soruşturma açılan ve davalar hakkında yakalama kararı olan eski milletvekili FETÖ’cü Hakan Şükür, Amerika’da köfteci dükkanı açmış diye haberler çıktı. Hemen hepsi lokantanın menüsünü de yayınlamış.

Şık bir menü yemekler afillice isimlerle dolu. Hiçte öyle tipik Türk usulü bir köfteci menüsü değil.

Oysa haberin başlığını görünce, içeriğine bakmadan, “eyvah dedim nereden nereye”? Bir de yorum yapmışlar masa masa gezip köftesinin tadını soruyor diye. İnsan düşünüyor ve haliyle üzülüyor Galatasaray’ın gol kralının zikzaklı yaşantısına.

Vakti zamanında paraya para demeyen, o kadar servet yetmiyormuş gibi bir de TRT’nin çuvalla parasını götüren adam ne hale düşmüş diye içimden geçti.

Restoranın uzaktan görüntüsünü de çekmişler ki oldukça lüks bir binada açılmış. Acınacak bir durum yok ortada.

Hem menüde de hiç öyle tipik bir Türk restoranı hali yok, maddi kaygıyla yapılmış olabilir belki ama Türkçeyi dünyaya yaymasıyla övünen Fethullah’çı birinin restoranında Türkçe isimlerin, en azından birkaç tanesinin bari basit bir şekilde yer almasını beklerdim.

Demek ki her şey oyunmuş. Menüde Yunan usulü yemek ismi baş köşede dururken.

Şimdi bu kısma bir ara verip, nereden nereye bölümüne geçersek; alışıldığı gibi “zor durumda kalan”, “Amerika’ya kaçan ve sıkıntıda olan” cümleleri anladığım kadarıyla Hakan Şükür için geçerli değil. El konulan malları, öyle ıvır zıvır türünden bir şeyler. Demek ki sakladığı malını mülkünü komple Amerika’ya transfer etmiş.

STAR TV ‘nin spor bölümüne bir kez konuk olarak geldiğinde, tanışmıştık.

Arkadaşlara “ne kadar efendi bir futbolcu” demiştim. Onlar da bana bunlar hocanın yetiştirdiği çocuklar demişlerdi. Hangi hoca diye sorduğumda Fethullah Gülen cevabını almıştım. Spor bölümündeki arkadaşlar, bütün sporcuları iyi tanıyordu. Evleneceği kızı bile hocasının onaylaması gerektiğini söylediler. Çok şaşırmıştım bir sporcu bir hocanın sözüyle yaşamını belirlesin diye.

1996 yılıydı sanırım. Tam da aynı yılda, İrtica üzerine konuşmak için haber bültenine konuk aldığımız bir paşa, Fethullah Gülen tehlikesinden bahsetmişti. O an Hakan Şükür hakkındaki fikirlerim de değişmişti. Aklımda kalan Hakan Şükür anısı böyleyken, ardından önlenemez yükselişi ve tepetaklak düşüşü geldi.Ama bakıyorum da hiçte öyle bir düşüş değil. Malı mülkü toplanmış çoluk çocuk yerleşmiş, Kaliforniya gibi güzel bir yerde yaşıyor. Sayın cumhurbaşkanının söylediği gibi “atı alan Üsküdar’ı geçmiş” yani.

Ha buradaki yakınlarına bir şey olduğunu bilmiyorum ama o Amerika’nın bir de dönüşü var tabi.

Hiç olmazsa tatil için gelme arzuları da nüksedebilir.

Yaptıklarımızla şekillendiririz hayatımızı. Fethullah Gülen yüzünden Amerika onlarla doldu.

Hakan Şükür’de onlardan sadece biri.