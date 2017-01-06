Nefret suçu için ağır yaptırımlar getirilmeli

Son zamanlarda ülkemizde nefret söylemlerinin giderek arttığını görüyoruz. Bu da haliyle insanlar arasında kutuplaşmalara yol açıyor.

Özellikle sosyal medyada başkasının acısından mutlu olma, bazılarına şirin gözükme isteği ile yapılan nefret söylemleri toplum içinde kutuplaşmalara ve ayrışmaya neden oluyor. Bu durumda terör guruplarının ekmeğine yağ sürüyor. Nefret söylemlerinin sosyal medyada artması da Türkiye için büyük tehlike oluşturuyor.

Nefret söylemi çok yaygınlaştığı zaman nefret suçu da çok kolay meydana gelebiliyor. Toplumda bunu benimseyerek kabulleniyor. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasilerimiz nefret söylemlerine , toplumu kutuplaşmaya ve ötekileştirmeye kesinlikle izin vermeyeceklerini her ortamda açıklıyorlar. Bunu fırsata çevirmeliyiz ve ülkemiz üzerinde emelleri olan dış güçlere ve teröre karşı bir yumak gibi kenetlenerek birlik olmalıyız.

Nefret suçlarının önüne geçebilmek için herkes kullandığı dile dikkat etmeli ve bunun için ağır yaptırımlar getirilmelidir. Adli Bilimler Doktoru ve İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz yaptığı değerlendirmede özetle şunları söylüyor

“Biz ve öteki ayrımı yapmadan, farklılıklara odaklanarak, hoşgörüyü esas alarak hareket etmek gerekiyor. Nefret söylemine veya suçlarına baktığımız zaman ciddi şekilde ayrımcılık, ötekileştirme ve hoşgörüsüzlüğe giden bir süreç olduğunu görüyoruz. Aileden ve eğitim kurumlarından başlayarak, ülkemizde insanların eğitim aldığı hangi kurumlar varsa hepsini sayarak söylüyorum bir kere nefretin ne olduğunun anlatılması, hoşgörünün vurgulanması, farklılıklara hoşgörünün esas olması bunların dışında da eğer demokratik bir hukuk devleti olduğumuzu söylüyorsak herkesin öyle ya da böyle hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun, hangi cinsel yönelime sahip olursa olsun eşit haklara sahip olduğunun vurgulanması lazım. Eğer bunu aşan söylemler veya suçlar varsa da bununla ilgili yasal yaptırımların mutlaka devreye girmesi gerekir.”

Ülke olarak çok zor günlerden geçtiğimiz bir gerçek. Zor günleri aşmak için bugün daha çok birlik ve beraberliğe hoşgörüye ihtiyacımız var. Nefret söylemlerini bir kenara bırakıp kenetlenmeliyiz.

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