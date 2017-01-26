Nefret suçları cezasız kalmamalı…

Almanya’da sekizi Türk olan on kişiyi öldürmekten yargılanan Nasyonal sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) davasına geçtiğimiz çarşamba günü devam edildi.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde, NSU üyelerine yardım ve yataklık suçlarından yargılanan Ralf Wohlleben’in avukatının sunduğu dilekçe, aslında bir anlamda Irkçılığın belgesi!

Güya toplu halde Almanya’ya gelen alman olmayan kişiler yüzünden alman halkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ima eden ve bu saçma sapan iddialarını ispatlamak için de kendilerince demografi uzmanı bir kişinin dinlenmesini mahkemeden istediler.

Tabi ırkçıları savunan kişilerin de ırkçı söylemlerle savunma yapması normal.

Ancak bu davaya müdahil olan 13 avukatta hepsi birden durumu protesto ederek salonu terk ettiler!

Gayet yerinde bir davranış ama nedense bir türlü sonuca ulaşamayan bir yargılama bitmiyor…

Peki, bu kadar mı zordur karar vermek?

Uzadıkça uzadı bu dava?

Üstelik şu sürekli sırıtan katil kadın var ya hani, onun hakkında cezaî ehliyetinin tam olduğu yönünde verilen bilirkişi raporuna da itiraz etti kadının avukatları.

Zschäpe denen bu yaratık Psikiyatristleri de reddetti ki akli dengesinin yerinde olup olmadığı anlaşılmasın diye.

Dolayısıyla bilirkişinin kadının mahkemedeki davranışlarına göre verilen bu rapora itiraz etme hakkı doğdu.

Bu son mahkemede sırıtmaya devam etti onun o sırıtan görüntüleri İnsanın aklına kötü şeyler getiriyor ya neyse…

Sonuçta örgütün neye hizmet ettiği açık avukatların bu katilleri nasıl savunduğunu ortada iken Almanya mahkemeleri bunca sene sonra en azından nefret suçu işleyen bu sanıklara biraz daha katı bir tutumla sonuca varma da hızlanmalıdır diye düşünüyorum.

Böylece ırkçılık da sicili bozuk olan Almanya’nın siciline artı puan olarak girmiş olacaktır!

Nefret suçları giderek cezasız kalıyor ve sürekli onları teşvik eden liderler yöneticiler sahaya çıktıkça durum iyice ümitsizleşiyor!

Bakınız Trump Meksika ile Amerika arasında duvar ördürme için inşaata başlanması talimatını verdi!

Müslümanlara nefreti körükleyecek söylemlerle birlikte, bazı ülke vatandaşlarının Amerika’ya girmelerine izin vermeyeceğini kararlaştırdı!

Dünyayı yönetenler ırkçılık yaparken insanlar nefret suçu işlerken katillere kapı açmış olduklarının farkında değiller mi?

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