Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, elindeki kaynakların kullanımını KOBİ’lere açıyor. Teminat yetersizliğinden kredi kullanamayan KOBİ’lere Nefes kredisi ile Kredi Garanti Fonu (KGF) destek veriyor.

Türkiye’de ekonominin sıcak günler yaşaması, enflasyonun aylardır iki haneli rakamlara yükselmesi, dövizde kur artışları başta KOBİ’ler olmak üzere sanayiciyi, esnafı, sanatkarı, tüccarı hatta çiftçiyi zor duruma düşürdü.

İşyerlerinin peş peşe kapanmaya başlaması karşısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği geçen yıl KOBİ’ler için “Nefes Kredisi” kararı uygulamaya koydu.

Nefes Kredisi 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Finansman’da İnovasyon” olarak nitelendirildi.

Nefes Kredisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar 500 milyon TL’lik mevduatı 6 bankaya aktarması, bankalar da bu miktarın 15 katı yani 7,5 milyar TL kredi imkânını KOBİ’lere kullandırması ile bu yıl artarak sürecek.

70 bin KOBİ’nin Kredisi’ kullanması bekleniyor

TOBB yetkililerinden alınan bilgiye göre 2-3 ay gibi kısa bir sürede 70 bin KOBİ’nin ‘Nefes Kredisi’ kullanması bekleniyor. KOBİ’ler, faaliyetlerini sürdürdükleri illere göre en fazla 200 bin TL kredi kullanabilecekler.2017’de verilmeye başlayan Nefes kredisinde yaklaşık 30 bin kişi yararlandı.

Düşük faiz oranlarıyla geçtiğimiz sene KOBİ’lere can suyu olan TOBB Nefes Kredisi Projesinde geri ödeme süresi bu yıl 18 aya uzatıldı. Nefes Kredisinde faizler aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendi. Kredi vadesi, ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay olacak.

Nefes Kredisi verecek bankalar Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak açıklandı. KOBİ’ler 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren Nefes Kredisi kullanmaya başladılar.

Ülkemiz ekonomi büyüklüğünün 2017 senesinde yüzde 7,4 oranlık bir artışla kapatması belli bir kesimi memnun ederken, belli bir kesim ise bu büyümenin KOBİ’lere yansımadığı tam aksine ekonominin küçüldüğü düşüncesinde birleşiyor.

Nefes kredisinde kullanılan kredi hacminin genişletilmesi ve vadenin uzun süreye çıkartılması, kapasitesini arttırmak isteyen KOBİ’ler tarafından büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Ekonominin ayakta kalabilmesi için hem işverenlerin hem de hükümetin gerekli adımları karşılıklı olarak atılması ekonomi için hayat verici bir durum olarak nitelendiriliyor.

Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemi ile 681 bin firmaya 234 milyar TL kredi imkânı sağlandı. Teminat yetersizliğinden kredi kullanamayan KOBİ’lere de yıllardır olduğu gibi yine KGF destek oluyor.

KGF, kredi tutarının yüzde 85’ine hazine destekli kefalet veriyor. Nefes Kredisi KGF’nin vereceği kefalet ile kullandırılacağı için bankaların risk primleri de azalmış oluyor. KGF Portföy Garanti Sistemi ile kendisine yapılan başvuruları aynı gün içerisinde sonlandırarak kredi kullanımına hız kazandırıyor.

Bankaların TOBB Nefes Kredisi için alacağı masraf kefalet oranının yüzde 0,03’ü (on binde üç) ile sınırlı olacak. Dolasıyla bankalar 51 TL’nin üzerinde masraf almıyor. KOBİ’ler düşük faiz ve uzatılmış yeni vadenin yanı sıra düşük masraftan da yararlanıyor.