Müjdeler olsun… Artık kimse “bu başkanlık sistemi mesesi de nerden çıktı?” diyemeyecek…

En yetkili ağız olan Cumhurbaşkanı, Cuma günü Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir.” diyerek açıkladı, bu kafaları karıştıran(!) sorunun yanıtını…

…Ve şöyle devam etti:

“Diğer hizmetler gibi ülkemize yarar getireceğine inandığım için bu sistemin mücadelesini veriyorum. Eğer milletim 16 Nisan’da evet derse, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçecek. Şimdi birileri diyor ki; istediğiniz neyi yapamıyorsunuz da sistemi değiştiriyorsunuz? Bizden önce gelenler neyi yapamadılar? Mesele insan meselesi, bunun yanında sistem de güçlü olursa o zaman pik yaparsınız. Ama biz engellendik.”

“Hamdolsun bir dönem aynı partiden Cumhurbaşkanı ve Başbakan olunca hızlandık. Ama öncesinde tökezlediler. Atama yapacaksınız olmaz derler! Cumhurbaşkanım neden olmaz? Tutturdu olmaz. Bir tanesinin hanımının başı örtülüydü ondan. Anlamakta zorlanıyorsunuz. Sonra çok daha farklı şeyler geldi. Bunlara rağmen buralara geldik. Bu işler şahıslara bağlı olmasın. Ülkenin geleceği kişilerin gayretlerine endekslenmesin diye uğraşıyoruz.”

Doğaldır ki, bu konuşma “evet” kampanyasının başlangıç noktası olarak planlanmıştı. Nitekim Cumhurbaşkanı da “Bugün kapı kapı dolaşıp sistemi engellemeye çalışanlar karşınıza çıktığında, onlara meydanlarda söylediklerini, Meclis’te yaptıklarını hatırlatınız. Marmaray’a karşı çıkanlar şimdi o yolu kullanıyor. Evet’te bereket var. Milletimiz her şeye karşı olmayı hayırlı sananlara itibar etmiyor. Ömürlerinde bu millet için hiçbir şey yapmayanlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ne olduğunu da bilmezler, kıymetini de bilmezler.” diyerek, plana uygun hareket etti…

Ama bu arada partisinin içinden “tepki çeken” sesler çıkmasını da engelleyemiyor Cumhurbaşkanı…

Son örnek Mersin’den geldi ve AKP Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki’nin, twitter paylaşımlarında Atatürk’ü hedef almasıydı…

“Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührünü vuracaktır. Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani. Benzemiyor Türk’e.” diye yazan Hasan Baki’nin sözleri sert terkilere neden oldu…

Yazdıklarını “Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu.” diye bitirmesi ise gerçek niyetini açıkça belli etti…

Eski benzerlerine bakınca, şimdi parti yönetiminin istifasını isteyeceğini, hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve savcılığın, muhtemelen soruşturma açacağını söyleyebiliriz…

Bu arada söylenebilecek başka sözler de var…

Dünyada suların alabildiğine ısındığı bir dönemde ve şu an için kaynama noktasına gelmiş Ortadoğu bataklığının içine balıklama dalmış Türkiye için en büyük tehlike “daha da fazla bölünmek” olacaktır… Eğer Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi, referandum sonrası, “sonuç ne çıkarsa çıksın” parça parça olmuş bir ülkeyle karşı karşıya kalmak istemiyorsa, önlem almak zorundadır…

Neden “parti içine yönelik bir KHK çıkartmıyorlar?” diye merak etmemek elde değil..!

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