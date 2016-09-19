Neden Müslümanlar Avrupa’ya gelir?

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Bugün Avrupa’nın tümü Hristiyan aleminden oluştuğuna göre neden dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlar, o kadar zengin Müslüman ülke var iken kalkıpda bu Hristiyan alemine sığınırlar. Hem de geldikden sonra kötüledikleri bu Hristiyan aleminde nasıl yaşarlar diye. Bizim aramızda da var bu bakış. Hem Avrupa’yı, İsveç’i beğenmezler, onlar için Türkiye ya da İslam alemi dünyanın en iyi ülkeleridir, ancak buralardan da ayrılmazlar. Neden mi? Çünkü geçen gün Facebook’da sevgili arkadaşım Bekir Demirörs’ün çok güzel tanımladığı gibi ortak değerler sinsilesi var. Bunlar neler mi? Evrensel değerler. Gerçeğe saygı, eşitlik,insan onuruna saygı, kişisel bütünlük, adalet, sevgiler manzumesi. Yani onurlu insan olabilmek, kul olmamak. İşte Avrupa’nın temelinde bu felsefe var olduğu için bizi cezbediyor. Yoksa kim kendi ülkesinden ayrı ve uzaklarda yaşar. Para bir yere kadar önemlidir. Ancak insan onuru daha yücedir. Bunu söyleyerek, o ülkelerde yaşayanları onursuz demek istemiyorum. Ancak bir de durum tespiti de önemlidir. O nedenle sevgili Bekir Demirörs kardeşim güzel bir konuya el attığı için onu buradan kutluyorum. Facebook’da böyle güzellikleri paylaşmakta ilham kaynağı oluyor. Onun için buradan ona teşekkür ediyorum.

ELİMİZİ VİCADANIMIZA KOYALIM

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Tamam batıyı emperyalist, sömürücü olarak görebiliriz. Belki de dünyayı onlarda karıştıryor da diyebiliriz. Ancak onlar da demek bir farklı bir şey varki, onlardan kopamıyoruz. O nedenle ekmeğini yediğimiz bu medeniyet insanlarına da bir vefa borcumuz var. Örneğin zengin olarak bildiğimiz nice petrol zengini ülkelere kaç mülteci gitmiştir. Kaç Müslüman çalışmak için göç etmiştir. Yaşadığım İsveç’te dünyanın değişik yerlerinden Müslümanlar kopup gelmişler ve hayatlarından da memnunlar. Her türlü talepleri karşılanıyor. Ana dillerini okuyor, istedikleri gibi ibadetlerini yapıyorlar ve toplumda dışlanmadan, insan gibi yaşıyorlar. Hatta ilk geldikleri yıllarda da devletin himayesinde aileleri ile birlikte aynı krallar gibi karşılanıyorlar.

STOCKHOLM MERKEZİ’NDE CAMİİ VE EZAN

Örneğin İsveç daha çok ataist bir toplum. Dinden sürekli kopan bir kimliğe doğru gidiyorlar. Artık kiliseleri bile giden fazla olmadığı için satışa çıkartılıyor. İsveç’e gelen Müslümanlar ise dinlerine sımsıkı bağlılar. Onlarda yaşadıkları bölgelerde ibadetlerini yapmak için camilerini de dikiyorlar. Topluca namaz kılıp, dinlerini özgürce yaşarlar. Bizim Türklerin de sahip oldukları camiler var. Hatta Fittja diye bir semtte Selçuklu Mimari özelliklerine uygun bir Ulu Camimiz bile var. Cuma günleri de höpürlerlerden dışarıya ezan sesi dahi veriliyor. İşte o beğenmediğimiz Avrupa’da bunlar yapılıyor. Avrupa’lı yine kötü. Karnını doyuruyor kötü, dinini özgürce yaptırıyor kötü, anadilini, öğretiyor yine kötü, cehaletle geldiğin bu ülkede sana yazmayı öğretiyor yine kötü. Elimizi vicdanımıza koyarak konuşursak, aslında böyle düşünenler kötü demek geliyor içimden. Şimdi bunu okuyan bazı Avrupa fanatikleri çalışıyoruz, vergi veriyoruz, tabii ki yapacaklar diye. Kendi ülkende de vergi vermiyormuydun. Buraya neden annen baban, okumaya yazmayı öğrenmeden geldi demezler mi? Onun için başımızı kuma sokmaya gerek yok. Yapılanları da inkar etmeyeceğiz.

AVRUPA SÖMÜRDÜYSE SENİN AKLIN NEREDE

İşte hep savunulan bir şey var. Batılılar sömürüyor, kanımızı içiyor. İşte Ortadoğu’nun hali, işte petrol fışkıran ülkelerin hali diye. Tamam haklı olabilirsiniz, ancak onlar sizi sömürürken, sizin aklınız nerede. Sizin içinizdeki uyanklar sonuçta sizi onlara satıyorlar. Zamanında bugünde bu oyunları görmüyormuyuz. İşte düne kadar Türkiye’de yaşananlar. 15 Temmuz olayı da bunların bir parçası değil mi? Teslim olsaydın, sende bu işin arkasında kim varsa onun uydusu olacaktın. Zamanın da Ortadoğu’da Osmanlı’ya ait topraklarda, bizi o bilindik ülkeler satmasaydı, belki de bugün yaşadıkları başlarına gelmeyecekti. Hem de din kardeşini bunlar 3 kuruşa satıyorsa, onlarında başına gelen müstehaktır. İlk önce değerlerine sahip çıkmayı öğreneceksin, sen değerlerine sahip olamıyorsan, o zaman elin oğluda gelir seninle böyle oynar ve isyan etmeyeceksin.

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