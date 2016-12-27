Kosgeb kredisini hak edenler açıklanmadı

Neden gizli liste?

50 bin lira kredi “Sıfır Faiz” olunca 245 bin işletme sahibi KOSGEB kapısında kuyruklar oluşturdular şanslı 15 bin işletme belirlendi ama liste açıklanmayarak her nedense “gizli” tutuldu.

Bankalara başvuran işletmeler, “limitiniz yeterli değil ve kredi notunuz olumsuz” yanıtı ile krediyi kullanamadılar. Bu durum ortaya çıkardı ki KOSGEB 50 bin lira kredinin finansmanını değil sadece tahakkuk edecek faizin finansını sağlayacak.

Her 100 işletmeden sadece 6’sının yararlanacağı umut ya da umutsuzluk kredisini Başbakan Binali Yıldırım açıkladı ve 2016 bütçesi kapanmadan ödenmesi için de kısa sürede başvurular alındı.

Tam 244 bin 890 işletme sahibi gece yarılarında kuyruğa girerek sıfır faizli bir yıl ödemesiz ve 3’er aylık taksitler haline 36 ay vadeli 50 bin lira tutarındaki ballı krediye talip oldular.

Başvurular biter bitmez Türkiye genelindeki şanslı 15 bin işletme sahibi Kredileri kullanmak için KOSGEB anlaşmalı bankalara başvurdular.

Krediyi alamayan 230 bin işletme sahibi ise, “krediyi hak eden şanslı işletmelerin listesi neden gizli tutuluyor?” diye şikâyet etmeye başladılar.

Bu şanslı 15 bin işletme gerçekten KOSGEB tarafından toplu halde resmen açıklanmadı.

Şikâyetlerin büyük çoğunluğu, “AK Parti yandaşı şirketlere yani milletvekili, il ve ilçe başkanı yakını şirketler bu ballı kredi için seçildi” şeklinde oluyor.

BANKALAR DA YAŞANANLAR

KOSGEB Kredileri anlaşmalı Bankalar tarafından kullandırılıyor. Ballı krediyi kazanan işletmeler gerekli dökümanlarla bu bankalara başvurmaya başladılar ama ortaya önemli sorunlar çıktı.

Çünkü kazanan şanslı işletmelerin Bankalar Birliği tarafından yayınlanan “kara liste” kapsamında olduğu belirlendi.

Daha önce aldıkları kredileri ödemeyen, zamanında ödeyemeyen, taksitleri aksatan, çek ve senet sorunu olan yani kredibiliteleri 80 puanın altında olan işletmelere bankalar “finansal uygunluğunuz yok” diyerek ballı krediyi kullandırmıyorlar.

Bir banka bu tespitte bulunursa işletme sahibinin başvurusunun reddedildiği sisteme işlendiğinden başka banka da olsa başvuru anında reddediliyor.

Bazı Bankalar ise işletmelere 50 bin lira yerine 10-20 bin lira gibi daha düşük kredi limitleri teklif ediyorlar.

KOSGEB ise, “Biz firmaların mali durumunu göremiyoruz. Yapılan anlaşma gereği biz sadece kredinin faizini vereceğiz. Bu nedenle bankalar onay verirse süreç çalışacak” diye açıklama yaptılar.

Bu durumda ortaya çıktı ki KOSGEB kredinin finansmanını değil sadece tahakkuk edecek faizin finansını sağlayacak.

Erzurum Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, “KOSGEB, önceden ‘bu krediyi herkes alamaz, kriterler şunlardır’ demeliydi. Esnafımız, krediye müracaat eden esnafın ancak yüzde 4’ü yararlanabildi” dedi.

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise yazılı bir açıklama yaparak, esnafa sıkıntı çıkaran bankaları ‘ALO 130’a şikâyet edilmesini istedi.

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