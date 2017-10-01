Kitabın Belçika Sorumlusu iken örgütten kaçan ve sonra korkunç bir şekilde öldürülen kahramanıyla benim aramda geçen bir diyalog, her şeni anlatmaya yetiyor…

“Neden ters düştün örgütle? diye soruverdim birden.

Biraz şaşkınlıkla baktı Reşad bana. Sanki ne sorduğumu anlamamış gibiydi.

“Ağbi anlattım ya bugün…”

“Bugün sen bana yalnızca para tarafını anlattın işin Reşad,” dedim, “Başka bir şeyden söz etmedin ki…”

“İyi ya işte…”

“Yani sırf para için mi koptun örgütten?”

“Evet ağbi, aynen öyle yaptım… Gerçi ben ülke sorumlusu olarak ötekilerden daha iyi bir durumdaydım ama, ağalar krallar gibi yaşıyordu.”

“Ağalar mı..?”

“Evet ağbi ağalar… Bolluk içinde yüzen ağalar. Ülkedeyken hayal bile edemeyecekleri kadar bolluk içinde yüzüyor onlar. Yani üst kademe yöneticilerden söz ediyorum.”

“Vay be Reşad, para mı dağıtıyorlar bu Avrupa ülkelerinde de bizim haberimiz yok?”

“Ağbi, unutuyor musun toplanan haraçları, eroin işlerini filan?”

“Unutmuyorum tabii de bu işlerle örgüt uğraşmıyor mu?”

“Ne örgütü ağbi? Örgüt dediğin soyut bir şey. Bu işleri gerçek insanlar yapıyor elbette ki. Gelen paraların da ancak bir kısmı gidiyordur örgüte.”

“Peki aşağıdakilere dağıtmıyorlar mı biraz, bu senin ağalar?”

“Ağbi, bu para dediğin, daha doğrusu para hırsı dediğin, ibnelik gibi bir şey. Hep daha çoğunu istiyor paranın tadını alan. Hele geçmişinde parasızlık çekmişse.”

“Yani siyaseten ters düşmen söz konusu olmadı örgüte, öyle mi?” diye sordum.

“Bu mümkün değil Cengiz ağbi. Nasıl ters düşebilirim ki? Yalnızca bazı yöntemler konusunda farklı düşünüyor olabilirim. Halkımın bağımsızlık mücadelesine inanmış biriyim ben.”

“Tamam Reşad. Başka şeylerden konuşalım iyisi mi?”

“Konuşalım ağbi ama bence erken susturmaya çalışıyorsun beni. Hâlbuki anlatacaklarımdan yararlanabilirsin bir bakıma. Çünkü belli bir taktik dikkatle uygulanıyor ve buna göre de, bazı şeylerin, üstelik daha önceden denenmiş ve başarılı olduğu kanıtlanmış yöntemlerin sahneleneceği anın gelmesi sabırla bekleniyor.”

“Öyle mi? Peki kimler bu senin o eşsiz taktiklerinin arkasında yatanlar?

“Yüz senedir sabırla uygulanmaya çalışılan taktikler bunlar. Aslında benim bu konularda sana bir şeyler anlatmamın gereği yok ağbi. Yapman gereken tek şey, Osmanlı’nın yıkılış döneminde olanları şöyle bir incelemek.”

“Ama sen artık bu hareketin içinde değilsin Reşad,” dedi, “Sen şu anda bizimle birlikte oturuyorsun ve bunları bize anlatıyorsun.”

“Evet ağbi, artık bunun içinde değilim.”

“Yani sen şimdi para için siyasi ve milliyetçi ideallerini satmaya hazır biri mi oluyorsun o zaman Reşad?”

“Kürdistan’ın bağımsızlık savaşı, artık ben olmadan devam edecek ağbi.”

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Bu kadarı yeter mi sevgili okurlarım..?