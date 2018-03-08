Her yaptığı olay oluyor… Her olayda biraz daha kızıp ağzına geleni söylemeye başlıyor… Bakış açısının ne olduğunu bile anlayamıyor diğerleri…

Adı Donald Trump… Unvanı “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı” olmasa, omuz silkip geçer ve “onu seçenler düşünsün” diyebilirdik… Ama ABD şu anda dünyayı ele geçirmeye çalışan 2 süper güçten biri olduğu için, demememiz gerek…

Zengin bir işadamı ve ağzından çıkanın hemen yapılmasına alışık olduğu için, şimdi ABD Başkanı olmanın da ona “dünyaya hükmetme” yetkisini verdiği kanısında…

…Ve bunu göstermek için de durmadan sorun çıkarıyor…

Göreve başladığında, bir önceki Başkan’dan kalan ve adı “Ortadoğu” olan bir oyun alanı geçmişti eline… Ama bu yeterli olamazdı onun gibi başarılı bir işadamına…

Eğer oyun oynanacaksa, “kendi gibi” biri lazımdı karşısına…

Bunun için fazla uğraşması gerekmemişti… Artık “kaderin cilvesi” mi dersiniz bilmem ama Kim Jong-un gibi bir dengesiz, tam aradığı oyun arkadaşıydı…

Tüm dünya kimi zaman hayretle, kimi zaman dehşetle başladı bu “benim füzem senin füzeni döver” oyununu…

Ama seyirciler arasında sadece seyretmekle yetinmeyen ve rakibe akıl ve taktik verenler olunca iş değişti… Amerikan Derin Devleti de işe karıştı ve olun yarım kaldı…

Mecburen eski başkanın hediyesi olan “Ortadoğu” oyuna yönelmek zorunda kaldı Trump…

İlk olarak oyun alanını karıştırarak başladı… Arap ülkelerini birbirine düşürmek hiç zor değildi zaten… İkinci hamle ise “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olanak tanımak oldu… Böylece İsrail 7/24 ABD müttefiki olmuştu… Sonra da en kolay hedefe, Suriye’ye yöneldi… Üstelik masrafları karşılayan BEA ve Suudi Arabistan gibi ülkeler sayesinde para da harcamayacaktı…

Temel amaç Türk sınırında bir terör devleti kurmaktı… Böylece sorun çıkartmaya başlayan Türkiye’ye gözdağı verilmiş olacaktı…

Ama bu da yetmedi Trump’a…

Özel hayatı ile ilgili bilgilerin sızması, damadı ve bay danışmanı olan kişi hakkında yürütülen soruşturma, Batı Avrupa ülkelerinden gelen eleştirilerin çoğalması bitmiyor ve böylece Amerikan kamuoyundaki desteği her an biraz daha düşüyordu…

…Ve bir kararla “dünya ticaret savaşını” başlattı…

Çünkü muhtemelen Amerikan Derin Devleti; Batı Avrupa, Rusya ve Çin’le bir konvansiyonel çatışmaya girmenin sonunda “dünya için felaket olacak bir nükleer savaşla sonuçlanmasının kaçınılmaz olduğu” gerekçesiyle çıkmıştı… Ayrıca Trump’ın iyi bildiği bir şeydi parayı silah olarak kullanmak…

Ama iş hayatında işlevi olan bir silahın “dünyanın tek hâkimi olmak” sonucunu getirmeyeceğini bilmiyor…

Tabii ticari önlemlerle sıkıştırılmış bir ülkenin neler yapabileceğini düşünemiyor…

Ya da o ülkenin elinde nükleer silahlar olması durumda olabileceklerden korkmayacak kadar sıkışmış durumda…!