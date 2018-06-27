Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları birleştiriliyor, birbirlerinin bünyelerine katılıyor.

Amaç devlet yönetimini sadeleştirmek, hızlandırmak ancak geriye levhaları indirilmiş, işlevini kaybetmiş çok sayıda bina kalacak.

En başta Cumhuriyetin siyasi tarihine tanık etmiş olan Kızılay’daki Başbakanlık binası. Artık başbakanlık adıyla bir makam olmadığından bazı bakanlıkların da bulunduğu bina tamamen boşa çıkacak. Bu binanın tam karşısında bulunan Yargıtay da iki yıl sonra yeni binasına taşınacak ve orası ıssız bir yere dönecek. Sadece yanındaki Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları kalacak.

Eskişehir yolu ise tem bir facia. Bir sürü bakanlık ve bağlı kuruluşların milyonlarca lira harcanarak yapılan binaları var. Çoğu bakanlık konumundan genel müdürlük, hatta daire başkanlığı pozisyonuna düşecekler. Yazık günah, bu kadar harcanan paralara. Belki yeni yönetim bulunur, bunlar satışa çıkarır.

Gelelim Çankaya Köşküne. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapıldıktan sonra burayı Başbakan Yıldırım kullanmaya başladı. Dolaysıyla Kızılay’daki Başbakanlığı da uğramıyordu. Şimdi, Binali Bey şu an için sıradan bir milletvekili oldu, en son başbakan olarak tarihe geçti.

Binali Bey, bir iki hafta içinde buradan ayrılacak ve burası da boşalacak. Kim kullanacak veya tenezzül edip burası birlerine tahsis edilecek mi? Belki Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı burayı sadece konaklamak için kullanabilir ama Külliyeden ayrılmayacağına göre en iyisi Çankaya Köşkünü ağır yabancı konuklara tahsis etmek.

MEMURLAR NEREYE GİDECEK?

Özel sektörde bu tür birleşmelerde personel fazlalığı ortaya çıkar. Örneğin medyada iki televizyon kanalı birleşiyorsa ortaya fazladan kameraman çıkar ve maalesef bir bölümü işten çıkarılır, tasfiye edilir. Şimdi devlette de yeni dönemde ortaya inanılmaz sayıda memur boşa çıkacak.

Sadece Başbakanlığa bakın; yüzlerce sekreter, şoför, odacı, düz memur, polisler hatta genel müdürler, daire başkanları vesaire bir anlamda “işsiz” kalacak, bunlara yer bulunması gerekecek. O zaman başlayacak tayinlerle diğer kuruluşların kadrolarına aktarmalar yapılacak. Hangi kurumun bünyesinde bu kadar insan eritilir bilinmez ama ortaya çıkan tablo hem insan hem de mekan israfını gözler önüne seriyor.

Bir örnek daha verelim, lâğvedilmesi düşünülen Avrupa Birliği Bakanlığı Dışişleri Bakanlığına bir genel müdürlük gibi bağlanacak. En az yüz personel de oraya gidecek. Şimdi Dışişleri Bakanlığı bünyesinde de AB Genel Müdürlüğü var. Alın size çalışan sayısı ikiye katlanmış bir kurum. Üstelik bu bakanlığı taşra örgütlenmesi de olmadığından her sandalyeye iki memur oturacak. Sonra da bu meşrulara başka yerlerde makam, koltuk bulunmaya çalışılacak.

HÜKÜMET İSTİFA ETMELİ

Eskiden milletvekilliği seçimlerin hemen ertesi günü Hükümet istifasını Cumhurbaşkanına sunar, Cumhurbaşkanı da yenisi kurulana kadar, o hükümetin iş başında kalmasını şeklen isterdi.

Şimdi seçim sonuçları belli ama ortalıkta bir de anayasa gereği Başbakanlık yok, dolaysıyla şu anda Cumhurbaşkanı da bir şey demediğinden fiilen düşmüş bir Bakanlar Kurulu iş başında.

Kurulun 24 Haziran’dan sonra yapacağı icraatlar ve alacağı kararlar bir anlamda geçersiz ve hukuka aykırı olacak. Örneğin, listeye alınmayan, seçime girmeyen ancak halen bakan olan isimler var. Mazbatalar dağıtıldıktan sonra tüm sıfatları düşecek ancak bakan diye koltuklarında oturacaklar.

Bu tür kargaşalara yol vermemek ve “geçiş dönemi gözümüzden kaçtı” denilmemesi için Binali Bey ve hükümeti istifa etmeli, yenisi kurulana kadar de iş başında kalacakları ilan edilmeli.

Ne çabuk unutuluyor bu işler?