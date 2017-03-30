CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde bulunan bir sitenin yönetim toplantısında site sakinleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada site sakinlerinin sorularını yanıtladı.

“DEVLETİN İDARİ YAPISINI BELİRLEME KONUSUNDA BAŞKAN KARARNAME ÇIKARABİLİR”

Bir apartman sakininin, “Eyaletler, kamu-tüzel kişiliği olarak kurulabilir mi?” şeklindeki sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu, “Devletin idari yapısını belirleme konusunda başkan kararname çıkarabilir. Dolayısıyla başkan arzu ederse mesela Trakya’da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı birleştirip Trakya vilayeti yapabilir. Başına da bir vali atayabilir. Bir engel yok, Bu yetkiyi verip vermemek sizin elinizde. Ha bu başkan yapmadı ama bir başka başkan gelir yapar” diye yanıt verdi.

“Bu referandumun A partisi B partisiyle ilgisi yoktur” diyen Kılıçdaroğlu, “Bir başkan gelir çok akıllıdır, çok zekidir hiçbir şey yapmaz. Bir başkan gelir akıllı değildir, Türkiye’yi felakete sürükler. Bu nedenle demokrasilerde yetki bir kişiye verilmez. Yetki paylaştırılır. Bu sadece cumhuriyet döneminde değil Osmanlı’da da böyleydi. Osmanlı’da bir padişah var ancak Başbakan’da vardı. Adı neydi ‘Veziriazam’. Şimdi vezir yerine ‘bakan’, veziriazam yerine ‘Başbakan’, padişah yerine ‘Cumhurbaşkanı’ var. Padişah ile Cumhurbaşkanının farkı nedir? Padişahlıksa millet yoktur, ümmet vardır. Dolayısıyla herkes padişahın kulu ve kölesidir. Cumhuriyette ise herkes bireydir özgür vatandaştır. Bütün vatandaşlar eşittir” diye konuştu.

“SABAH KILIÇDAROĞLU, ÖĞLE KILIÇDAROĞLU, AKŞAM KILIÇDAROĞLU”

Bir mahallelinin siyasetçinin dili ve üslubuyla ilgili kendi düşüncelerini açıklaması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin dilinin sert olmaması ve kucaklayıcı bir dili olması gerektiğine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Elbette siyasetçiler birbirini eleştirecektir. Çünkü bir siyasetçi A derken diğeri B öbürü de C diyebilir. Ama hangisinin doğru olduğuna vatandaş karar verir. Siyasetin dilinin iyi olması lazım. Sert olmaması lazım. Ben buna özen gösteriyorum, göstermeye de çalışıyorum. Ancak karşımdakilerin hepsi sabah ‘Kılıçdaroğlu’, öğle ‘Kılıçdaroğlu’, akşam ‘Kılıçdaroğlu’…Yav ne istiyorsunuz benden. Ben de Anadolu’da doğmuş 7 kardeşi olan bir anne, babadan geliyorum” ifadelerini kullandı.

“O ANAYASA UZLAŞMA BELGESİ DEĞİL EGEMENLERİN BELGESİ OLUR”

Referandum sürecinde hiçkimseyle tartışmamaya özen gösterdiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Anayasayı oylayacağız. Anayasa hem benim hem de benim gibi düşünmeyenlerin de anayasası olacak. Hepimizin anayasası olacak. Dolayısıyla ne siyasi görüş ne etnik kimlik ne yaşam tarzı bu anayasayı ilgilendirmiyor. Anayasa hepimizin haklarını güvence altına alacak. Hepimizin hakkı güvence altına alınırsa vatandaş olarak, o hepimizin anayasası demektir. Ancak hepimizin değil de bir grubun hakkını güvence altına alırsa o anayasa uzlaşma belgesi değil egemenlerin belgesi olur” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİLME YAŞI

Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşının 18’e düşürülecek olmasına değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “Hepimiz biliyoruz ki garibanın 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olmayacak. 18 yaşındaki çocuk iş istiyor. Egemenler ne diyor; ’18 yaşında getireceğim kendi çocuğumu milletvekili yapacağım, askerlikten muaf olacak. Garibanın çocuğu da El-Bab’a gidecek, PKK ile mücadele edecek’. Bu nedenle o anayasaya biz ‘Hayır’ diyoruz.” diye konuştu.

“BİR KİŞİYİ DÜŞÜNEREK SANDIĞA GİTMEYİN”

Kılıçdaroğlu, “Devletin forsunu kullanıyorlar. Devletin arabalarını, uçaklarını kullanıyorlar. Devletin parasını, televizyonlarını kullanıyorlar ve propaganda yapıyorlar. Biz, ‘Allahımıza ve halkımıza güveniyoruz’ dedik. Sizlerden sadece şunu istiyorum; çocuklarınızı düşünerek sandığa gidin. Bir kişiyi düşünerek sandığa gitmeyin. Bir kişiyi düşünerek sandığa giderseniz, o kişi vefat ettiğinde, istifa ettiğinde, o kişi bir daha seçilmediğinde Türkiye nereye gider? Bu soruyu düşünerek sandığa gidip oy kullanacaksınız” dedi.

SİTE SAKİNLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Toplantıya Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da katıldı. Toplantının sonunda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu, site sakinleriyle fotoğraf çektirdi.

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