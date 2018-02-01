Ne giysem acaba? Kadınların en büyük sorunu!

Biz kadınlar arasında klasik bir laf vardır. Ay ne giysem acaba? Abartı olmak istemiyorum , kendimi de güzel ve rahat hissetmek istiyorum.

“Ne giysem acaba?” Biz kadınların ezbere gelmiş klasik cümleleridir. Özellikle benim akşam yemeğe, öğlen kızlarla kahveye, alışverişe ya da bir randevuya giderken söylediğim sorunun klasik bir de cevabı vardır. O da “Aman bir jean bir tişört giy en güzeli” Bu cevap o kadar çok doğrudur ki. Gerçekten de öyle verilmesi gereken en güzel ve konunun kapanması için en doğru yanıt. İlk blog yazısı olarak bende ne giymeli üzerinde durdum…

Ya tişört olmasaydı !!! Tehlikenin farkında mısınız?

Size tarihçesinden bahsettiğim yazı da aslında bir iç çamaşırı olan tişörtün bugün ki yeri asla küçümsenemez. Bu sadece biz bayanlar için değil çocuklar, erkekler için de geçerli. Günümüzde erkeklerde bizim gibi tişört bağımlısı bence özellikle hafta sonu dikkat ediyorum da genç yaşlı fark etmiyor. Herkes bir tişört bir jean sokaklarda. Çocuklar derseniz gerek dış giyim gerek iç giyim olarak onlar içinde vazgeçilmez bir ürün. Ben bir anne olarak kızımı tişörtsüz asla dışarı çıkarmam. Bu konuda netim. Bir sürü çeşidi olan tişörtlerin mesela U yaka, sıfır yaka, polo yaka, V yaka ve daha bir sürü renk ve modeline girersem sınırsız modeli olan tişörtlerin arasında benim favorim ve en çok sevdiğim V-yaka dediğimiz modelden asla vazgeçemiyorum. Tişört olsun, bluz olsun ama v yaka olsun. Hatta önü arkası V yaka olsun daha isterim. Ürünümüz diye demiyorum ama sizin de resimlerde ve web sitemizden göreceğiniz gibi (weshirt.co) V yakayı ister omuzlarınıza indirin ister spor bir tarz olan yanları yırtmaçlı olan uzun kollu V yaka bluzlarımızı giyin sizde benim gibi bayılacaksınız.

Evet V yakayı çok seviyorum çünkü çok şık duruyor. Zarif gösteriyor. Düz bir bluzu bile hareket katıyor.

Bu arada V yakayı sevdiğim gibi farklı modeldeki tişörtleri de çok seviyorum. En başta dediğim gibi bir tişört bir jean işte tüm mesele bu.

WeShirt.co web sitesinde yeni tişört modellerini görebilirsiniz…