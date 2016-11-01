NE FARKINIZ VAR FETÖ’DEN?

CHP milletvekilleri, Cumhuriyet gazetesi gözaltılarına tepki gösterirken, iktidara “Ne farkınız var FETÖ’den” sorusunu yöneltti.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, iktidarın ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini ifade ederek, “Bu dönem sessiz kalma dönemi değil, haykırma dönemidir çünkü bugün sessiz kalanın artık yarın garantisi yok” dedi.

İktidar partisinin elindeki bütün güçlerle kendinden olmayanları susturma amacında olduğunu belirten İrgil, “Korkusundan, her muhalifi susturmaya uğraşıyor. 15 yıldır bu toplumu bölüp parçalayarak, birbirine düşman ederek ekonomik-sosyal ve siyasi atmosferi sürekli gerilimli hatlarda tutan bu iktidar partisinin her türlü haksızlık, hukuksuzluk ve yargısız infazı gerçekleştiren dünyada örneğini gördüğümüz dikta yönetimlerinden farkı yok” dedi.

-“İKTİDAR PARTİSİ ÜLKEYİ TÜMDEN KARANLIĞA SÜRÜKLEME NİYETİNDE”-

İrgil, “15 yıldır uzlaşmaz üslubuyla, kavgayla ülkeyi yöneten ve siyaseti kaynayan bir kazana çeviren bu iktidar, 15 Temmuz’u kullanarak temiz bir gömlek giydi ve Yenikapı’da sahne alarak aldatmaca bir beraberlik ruhu sergiledi. Ama gündüzün aydınlığında değil gecenin şerrinde çıkardığı KHK’lar ile o ruhu bozan da, yok eden de yine kendisi oldu. FETÖ terörünü yaratanın sokaktaki insanlar değil bizzat kendileri olduğunu söyleyen tüm muhalifleri susturmak için varını yoğunu ortaya döken bu iktidar partisi ülkeyi tümden karanlığa sürükleme niyetinde” değerlendirmesinde bulundu.

-“FETÖ’CÜLERİN YAPMAK İSTEDİKLERİ AKP TARAFINDAN YAPILIYOR”-

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz de, “Darbe girişimi başarılı olsaydı kimlere ya da hangi kurum ve gazetelere baskı ve gözaltı yapılacaktı?” diye sorarken iktidara, “Şu anda sizin yaptığınız ne? Ne farkınız var FETÖ’den? Özgür basını İtalya’da Mussolini’nin, Almanya’da Hitler’in faşizm uygulamalarıyla susturmaya çalışanlar bilmelidirler ki verdikleri kararların eninde sonunda altında kalırlar” sözleriyle yüklendi.

Cumhuriyet gazetesinin “FETÖ gerçeğini”, henüz FETÖ iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber yürüyorken, Türk basınında ilk yazan gazete olduğunu ifade eden Öz, şöyle devam etti:

“Geçmişte, Cumhuriyet gazetesinin Fethullah Gülen ve örgütlenmesinin devletin kurumlarında yapılandığına dikkat çeken yazı dizisinden sonra gazetenin yayını durdurulmuştu.

Gazetenin bu ve buna benzer dinci gerici çetelere karşı ortaya koyduğu mücadele arşivlerdedir. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Vakfı yönetiminin ve yazarlarının FETÖ/PDY ve PKK/KCK gibi terör örgütlendirilmeye çalışılması akla ziyan bir durumdur. 15 Temmuz gecesi başarısız olan FETÖ’cü cuntanın hayatları boyunca yapmak istediklerinin bugün onların ruh ikizi AKP tarafından yapılmakta olduğuna ülke olarak tanıklık ediyoruz. 15 Temmuz’u ‘Allah’ın bir lütfu’ diye kutsayanların bu topraklarda faşizmi inşa etmesine izin vermeyeceğiz.”

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