Nazlıaka uzman jandarma ve erbaşların özlük haklarını Meclis’e taşıdı

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, gerektiğinde vatanı uğruna şehit olan uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük hakları konusundaki sıkıntıların giderilmesinin hükümetin öncelikli görevleri arasında olması gerektiğini belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Nazlıaka, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan uzman jandarma ve uzman erbaşların, yurt savunmasında, terörle mücadelede ve iç güvenliğin sağlanmasında önemli görev üstlendiklerini belirten Nazlıaka, ancak yaptıkları görevlerin zorluğuna rağmen özlük hakları konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Gerektiğinde vatanı uğruna şehit olan bu personelin yaşadığı sıkıntıların giderilmesinin hükümetin öncelikli görevleri arasında olması gerektiğini belirten Nazlıaka, Başbakan Yıldırım’dan şu soruların yanıtını istedi:

“Uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile benzeri görevi yapan diğer personel arasındaki maaş farklarının giderilmesi ve özlük haklarının aynı düzeye çıkartılması için yapılan bir çalışma var mıdır?

Önceki uygulamada 45 olan azami çalışma yaşı 52’ye çıkartılmıştır. Yeni düzenlemeyle yaklaşık 20 yıl boyunca ağır koşullarda görev yapan uzman erbaşlar 45 yaşını doldurdukları tarihte kazanılmış hak aylığı dereceleri 3 derece düşürülerek sivil memurluğa geçirilmektedir. Bunun düzeltilmesi için yapılan bir çalışma var mıdır? Bu kapsamda emekli edilen personelin özlük hakları iade edilecek midir?

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının askeri okullarda geçirdikleri süre kamu hizmet süresine eklenirken, uzman jandarmalar bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Hakkaniyetle bağdaşmayan personel arasında ayrıma neden olan bu uygulamanın düzeltilmesi için yapılan bir çalışma var mıdır?

Uzman erbaşlara, bir yıllık meslek okulu açılması, birlik ihtiyaçlarına göre de her yıl düzenli personel alımıyla profesyonelleşmenin sağlam temellere oturtulması konusunda yapılan bir çalışma var mıdır?

Rahatsızlığı nedeniyle bir yıl içerisinde 90 gün hava değişimi alan uzman erbaşın Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiği kesilmektedir. Yaşadıkları rahatsızlıklar görevleri ile ilgili olsa dahi aynı kanun hükümleri uygulanmaktadır. Temel hukuk normlarına da aykırı olan bu durumun düzeltilmesi için yapılan bir çalışma var mıdır?”

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