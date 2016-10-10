Nazlıaka: Cumhuriyetin kurucularına yönelik bir saldırı

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Anıtkabir’e halı saha yapılmasının “Cumhuriyetin kurucularına yönelik bir saldırı” olduğunu belirterek, “Anıtkabir’in ‘saygı mekanı’ olma niteliğini zedeleyecek bir çivi bile çakılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Nazlıaka, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir dün ucube bir park ile, bugün bir halı saha ile anı mekanı olma özelliğinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bizler; hangi nedenle, ne gibi bir bahaneyle olursa olsun, Anıtkabir’in ‘saygı mekanı’ olma niteliğini zedeleyecek bir çivi bile çakılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Daha önce Anıtkabir’e kurulan park için Anıtkabir Komutanlığı ile görüştüğümüzde parkın bir art niyet ile kurulmadığını söylemişlerdi. Halı saha için ise ‘askerler oynasın diye kurduk’ diyorlar. Bu nasıl bir koruma anlayışıdır? Her metre karesi ayrı bir tarih, her metre karesi değerli bir sanat eseri olan bu mekanı böyle mi korumayı düşünüyorlar? Bu yapılan düpedüz saygısızlıktır. Parktan sonra yapılan bu halı saha bariz şekilde Cumhuriyetin kurucularına yönelik bir saldırıdır.

Anıtkabir Komutanlığı’nın Anıtkabir’i koruma niyetine ve ehliyetine sahip olmadığını bir kez daha anlamış olduk.

Bir askerin, Anıtkabir gibi kutsal bir mekanda futbol oynayabileceğini düşünmesi öncelikle asker kimliğine yakışmaz. Bu bilinçli bir müdahaledir. Bir kez daha gerek Anıtkabir Komutanlığı’na gerekse Anıtkabir’i istedikleri gibi dönüştürebileceğini düşünenlere sesleniyorum: O ucube parkı nasıl kaldırdıysak o halı sahayı da öyle kaldıracağız. Alın bu sahayı sarayınıza kurun. Yapacağınız maçlar için de AKP Genel Merkezi’ni arayıp rezervasyon yaptırabilirsiniz.”

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