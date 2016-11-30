Nazım’da Şefika Kutluer rüzgarı esecek

Yenimahalle Belediyesi, “Sihirli Flüt” ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer’in bu yıl 7’incisini düzenleyeceği “Doğu Batı ile Buluşuyor” temalı festivale ev sahipliği yapacak.

2- 20 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan festivalin kapıları; 4, 12, 14, 16 ve 19 Aralık tarihlerinde Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde vatandaşlara açılacak.

Sıra dışı festival büyüleyecek

Festivalin Ankara’daki açılış konserinde Avusturya Devlet Kültür Nişanı sahibi uluslararası flüt sanatçımız Şefika Kutluer Viyana’dan gelecek Tutti Mozart Orkestrası ile çalacak.

Doğu ve Batı ülkelerinin özgün klasik ve geleneksel müzik örneklerine yer verilen festivalin Ankara’daki açılışı 4 Aralık’ta Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon’da yapılacak.

12 Aralık Pazartesi ise; Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda, Paris’ten gelecek günümüzün çok önemli Fransız piyanist ve bestecisi, “Klavyenin Kralı” ünvanlı Stephane Blet’le birlikte Kutluer klasikten caza bir repertuvar sunacaklar.

14 Aralık Çarşamba günü de TSK Armoni Mızıkası Orkestrası Şefika Kutluer’e eşlik edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu güzide orkestrası eşliğinde Cumhuriyetin 93. Yılının kutlanacağı ve Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı söz konusu konserin geliri ise “Mehmetçik”e bağışlanacak.

Kutluer; 16 Aralık Cuma günü de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Portekiz’den gelecek Fado grubu ile sahneye çıkacak. Portekiz’den gelecek ünlü Fado’cu Margarida Moreira’nın Portucalis orkestrası eşliğinde vereceği Portekiz’in duygulu halk müziği Fado konserinde ünlü Fado eserleri seslendirilecek.

Festivalin Yenimahalle’deki son konseri ise 19 Aralık Pazartesi akşamı sıra dışı bir organizasyona imza atacak. Şefika Kutluer ve Peter Breiner yönetimindeki Bilkent Yaylı Çalgılar Orkestrası John Lennon’un “Imagine’i ile konserlerine başlayacak.

Şefika Kutluer; Pop dünyasının klasikleşmiş eserleri, “Beatles” ve “Elvis Presley”in unutulmaz parçalarının Barok tarzda klasik müziğe Peter Breiner tarafından uyarlanmış düzenlemelerini Peter Breiner yönetimindeki Bilkent Yaylılar Orkestrası eşliğinde seslendirecek.

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