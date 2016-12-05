Nazım’da Mozart ezgileri

Yenimahalle Belediyesi, “Sihirli Flüt” ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer’in bu yıl 7’incisini düzenlediği festivale ev sahipliği yapıyor.

Festivalin Ankara’daki açılış konserinde Avusturya Devlet Kültür Nişanı sahibi uluslararası flüt sanatçısı Şefika Kutluer Viyana’dan gelen Tutti Mozart Orkestrası ile muhteşem bir konsere imza attı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon’da yapılan konsere Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Kongo, Brezilya, Belarus, Slovenya, Çin Büyükelçileri ve İsrail Maslahatgüzarı ile TBMM AB Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dış İşleri Bakanlığı yetkilileri, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Müzik barışı, sevgiyi getirir

Mozart’ın birbirinden değerli eserlerinin seslendirildiği gecede kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Demokratik laik cumhuriyetimizin bir bireyinin müzik alanında dünyada Türkiye’nin sesini duyurmasından onur duyuyorum. Biz cumhuriyetimizin aydınlık yolunda yolumuza devam edeceğiz.

Demokratik laik cumhuriyetimizin ilkelerinde, sanata ve sanatçıya değer veriyoruz, değer vermeye de devam edeceğiz. Çünkü müzik insanları, ülkeleri birbirine yaklaştıran en büyük olgudur. Müzik barışı getirir, sevgiyi getirir” dedi.

Mozart’ın kucaklayıcı karakterinden bahseden Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer de festivalin “Doğu Batıyla buluşuyor” konseptinin birçok ülkeden bulunan büyükelçiler için de çok uygun olduğunu söyleyerek, Mozart’ın Osmanlı’yla ilgili yaptığı çalışmaları, yazdığı Türk marşını ve bütün bunların bu konsept içinde çok doğru yere oturduğunu anlattı.

Sihirli Flüt Şefika Kutluer ise “Dostumuz Mozart sayesinde Avusturya ve Türkiye arasında tekrar bir köprü kuruluyor. Biz müzisyenlerin görevi ülkeler arası ilişkilere köprü olabilmektir. Ne mutlu ki bana bu görevi bu vesileyle en iyi şekilde yerine getirebiliyorum. Festivali bu akşama katkıları ve bu güzel salonu bize açtıkları için Yenimahalle belediyesi ve Başkan Fethi Yaşar’a canı gönülden teşekkür ederim” dedi.

Festival dolu dizgin devam ediyor

Festival Kapsamında; 12 Aralık Pazartesi günü; Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda, Paris’ten gelecek günümüzün çok önemli Fransız piyanist ve bestecisi, “Klavyenin Kralı” ünvanlı Stephane Blet’le birlikte Kutluer klasikten caza bir repertuvar sunacaklar.

Kutluer; 16 Aralık Cuma günü de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Portekiz’den gelecek Fado grubu ile sahneye çıkacak. Portekiz’den gelecek ünlü Fado’cu Margarida Moreira’nın Portucalis orkestrası eşliğinde vereceği Portekiz’in duygulu halk müziği Fado konserinde ünlü Fado eserleri seslendirilecek.

Festivalin Yenimahalle’deki son konseri ise 19 Aralık Pazartesi akşamı sıra dışı bir organizasyona imza atacak. Şefika Kutluer ve Peter Breiner yönetimindeki Bilkent Yaylı Çalgılar Orkestrası John Lennon’un “Imagine’i ile konserlerine başlayacak.

Şefika Kutluer; Pop dünyasının klasikleşmiş eserleri, “Beatles” ve “Elvis Presley”in unutulmaz parçalarının Barok tarzda klasik müziğe Peter Breiner tarafından uyarlanmış düzenlemelerini Peter Breiner yönetimindeki Bilkent Yaylılar Orkestrası eşliğinde seslendirecek.

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