Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Anka Havacılık ve Uzay Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Havacılık ve Uzay Günleri 2018’ etkinliğine katıldı.

“Maviden Sonsuza” adıyla bu yıl 4’üncüsü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte; havacılık sektörünün önde gelen isimleri söyleşiler gerçekleştirirken, katılımcılar havacılık ve uzay bilimleri alanında yapılan çalışmaları yakından görme şansı yakaladı.

Geleceğin sektör temsilcilerini profesyonel kariyerlerine hazırlamayı amaçlayan etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “ Türkiye’nin kendi uçağını kendi yaptığı günleri inşallah sizlerle göreceğiz. Bu hiç zor değil. İvedik ve Ostim Organize Sanayi’nde dünyanın en büyük uçak şirketlerine parça üreten firmalarımız var. Türkiye sanayileşmek, üretmek ve kaynaklarını verimli kullanmak zorundadır. Geçen sene İran Sanayi Bakanı ile görüşürken 45 kişilik uçaklarını kendilerinin yaptıklarını, 90 kişilik uçağı da yakında uçuracaklarını anlattı. Yanı başımızdaki bir ülke maalesef bizden daha iyi noktada. Bizim de uzayda söz sahibi olmamız için sizlerin gayretine ve devletin ekonomik desteğine ihtiyaç var. Bugün sadece uçak konusu değil, pilot bile dışardan alınıyor. Türk Hava Yolları, özel şirketlerin çoğu Türkiye’den pilot bulamıyor dışarıdan alıp, çalıştırıyor. Bu noktada geri kaldığımız, bu konuya gereken önemi vermediğimiz acı bir gerçek” diye konuştu. ANKA Havacılık ve Uzay Topluluğu Başkanı Tolga Filazi de Başkan Yaşar’a desteklerinden dolayı günün anısına teşekkür plaketi verdi.