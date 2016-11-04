Nazilli Devlet Hastanesi’nde diyabet okulu açıldı

AYDIN’ın Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören diyabetli hastaları için hazırlanan proje kapsamında, hastanede, ‘Diyabet Okulu’ açıldı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Ferah Arslan yönetiminde Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde, Diyabet Okulu açıldı. İç Hastalıkları Uzmanı ve Endokrinoloji Kliniği İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Sibel Yeniocak, Diyetisyen Ajdan Yavuzel, Fizyoterapist Şebnem Güvener ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Sevgi Gökbayrak tarafından diyabet hastalarına eğitim verilmeye başlandı.

Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, “Hastanemizde Diyabet hastalarına yönelik olarak ‘Diyabet Okulu’ açılmıştır. Diyabet Hasta Okulu, hastanemizin Diyabetik hasta ve hasta yakınlarına sunduğu bir sağlık hizmetidir. Bu okulun amacı yaşamında zorluklar ile karşılaşan diyabet hastalarına gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak ve hastalıklarıyla birlikte daha kolay yaşamalarını sağlamaktır. Nitekim sadece eğitim yoluyla diyabet hastalığının birçok komplikasyonunu önlemek mümkündür. Hasta Okulu, benzer problemleri olan hastaların tanışmasını ve dayanışmasını da hedefler. Hastalar arasında kurulacak olan dostlukları ve paylaşımları desteklemek de Hasta Okulu’muzun amaçları arasındadır” dedi.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Diyabet Okulu’nda hastaların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları yeme, içme, sosyal yaşantı, gezme, iş yaşantısı, özel yaşantı gibi pratik çözümlerinin anlatıldığını belirten Çalışkan, “Ayrıca hastalığın neden olacağı komplikasyonları önlemeye yönelik gerekli bilgiler verilmektedir. Hastalıkla birlikte yaşamanın öğretildiği bu okulda hastalar, alacakları yanıtlar ile daha bilinçli ve kolay yaşayabileceklerdir. Eğitimlerimiz ücretsiz olarak ve hastanemiz eğitim salonumuzda verilmektedir. Tüm Diyabetli Hasta ve yakınlarını bu eğitimlere katılmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

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