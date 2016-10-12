Natalya Şagayda; Türk meyvelerine talep...

Rusya Bilimler Akademisi Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Tarım Politikası Merkezi Başkanı Natalya Şagayda, Rus piyasasına geri dönen Türk meyvelerinin kullanım hacimlerinin yasak öncesinden daha az olacağını, bunun sebebinin Rusya’da bu süre zarfında halkın ödeme gücünün azalması olduğunu bildirdi.

Natalya Şagayda Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Türk meyveleri ve sebzeleri Rus piyasasında en ucuz ürünlerdi. Eğer şimdi diğer ithal ürünlerin varlığında Türk ürünleri de pazara geri dönerse tekrar aynı talebi görmek için aynı politikaya devam edeceklerdir. Fakat eskiden olduğu gibi bir talep olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bunun sebebinin yasağın geçerli olduğu süre zarfında halkın ödeme gücünün düşmesi olduğunu belirten Şagayda, “Meyve tüketim hacmi rublenin devalüasyonu yüzünden daha düşük olacak. Ürünlere talep azalıyor. İnsanlar artık daha az alışveriş yapıyor” dedi.

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