Türk kültürünün temel direklerinden biridir Nasrettin Hoca. Dünyaya muzip gözlerle bakan, çevresine neşe saçan müthiş bir filozoftur o.

Her Türk’ün Hoca’yı yakından tanıması, onun felsefesinden ilham alması gerekir.

Bu açıdan bakıldığında bir büyük bankanın kültür yayınlarının “Çocuklar İçin Nasrettin Hoca Fıkraları” isimli bir kitap yayımlaması ve bu kitabın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “100 Temel Eser” arasında gösterilip öğrencilere tavsiye edilmesi ilk bakışta son derece yerindedir.

Ama kitabı elinize aldığınızda ve bazı fıkraları okuduğunuzda yüzünüzün asılması, “Yahu, çocuklara sevgili Hoca’mız böyle mi tanıtılmalıydı” diye sormanız işten bile değildir.

Kitapta, Nasrettin Hoca’yı hırsız gibi tanıtan fıkralar olduğu gibi “üç kağıtçı” biri gibi tanıtan fıkralar da yer alıyor ne yazık ki…

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İşte, Hoca’yı hırsız olarak anlatan fıkralardan biri:

Bir gün Nasrettin Hoca bir dana çalmış. Hayvanı kesip ailece bir güzel yemişler. Derisini de bir köşeye saklamışlar.

Dana sahibi ise başlamış ortalarda dolaşıp yakınmaya:

“Ey Müslümanlar. Bir öküzümü çaldılar! Koca öküz gitti! Ben yandım, öldüm, bittim!”

Hoca adamın küçücük danayı koca öküz yapmasına pek öfkelenmiş ve “Hatun” demiş, “Çabuk çıkar şu dananın derisini de adamın yalanını yüzüne vuralım!”

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Kitaptan bu defa Hoca’yı “hırsız” değil de, “dolandırıcı”, “üç kağıtçı” gibi gösteren bir fıkra yazalım:

“Bir gün Nasreddin Hoca çok parasız kalmış. Küçük paketlere ocaktaki külleri doldurup çarşıya götürerek “Sıçan ilacı!” diye öbür sıçan ilaçlarının yarı fiyatına bir güzel satmış. Bayağı da para kazanmış.

Ertesi gün gene aynı ticareti sürdürürken yanına bir adam sokulup:

“Efendi!” demiş. “Dün senin sıçan ilacından alıp her yana yaydım, ama evde sıçanlar gene dört dönüyor.”

“Yok, yaymakla olmaz!” demiş Hoca. “Sıçanı yakalayıp bu ilacı gözünün içine serpeceksin.”

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O büyük bankanın kültür yayınlarını yönetenlerden de, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden de bir ricam var:

“Lütfen, hiç olmazsa çocuklara yönelik yayımlayacağınız kitapları bir okuyun yahu!”