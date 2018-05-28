Öyle bir aday ki…

“Kaçak yapılan tüm binaları yıkacağım… Kamu arazilerine bina yapıp haksız rant elde edilmesine asla müsaade etmeyeceğim” demeli…

Öyle bir aday ki…

“Seçim kazanacağım diye memura, işçiye, çiftçiye, emekliye taviz vermem, Hazine’den para dağıtmam” demeli…

Öyle bir aday ki…

“Suç işleyenleri afla cezaevlerinden çıkarmak için değil, insanların cezaevlerine girmesini önleyecek bir toplumsal düzeni yaratmak için seçilmek istiyorum” demeli…

Öyle bir aday ki…

Ne kredi kartı borçlarını, ne de tüketici kredisi borçlarına af getirmem. Ancak insanların borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmemeleri için elimden geleni yaparım” demeli…

Öyle bir aday ki…

Devletteki tüm atamalarda sadece liyakate bakacağım” demeli…

Öyle bir aday ki…

“Devletin bütün ihalelerini şeffaf olarak TRT’nin bir kanalından canlı yayınlatacağım” demeli…

Öyle bir aday ki…

“Bu ülkede tek bir işçi bile kaçak çalıştırılamayacak” demeli…

Öyle bir aday ki…

İşyerlerinde güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmasını sağlayacak, iş kazalarını önleyeceğim” demeli…

Öyle bir aday ki…

“Kimseyle kavga etmeyeceğim, sorunları konuşarak, müzakere ederek çözeceğim” demeli…

Öyle bir aday ki…

“Demokrasiyi tam anlamıyla içime sindirmiş bulunuyorum… Temel insan haklarına sonuna kadar saygılıyım” demeli…

Öyle bir aday ki…

“Kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlıyım… Yargı bağımsız olmalı” demeli…

Öyle bir aday ki…

“Toplumun tümünü içtenlikle kucaklayacağım” demeli…

Öyle bir aday ki…

“Güneydoğu sorununa mutlaka çözüm bulacağım” demeli…

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Evet, açıklıyorum:

24 Haziran’da oyumu bunları yapacak adaya vereceğim!