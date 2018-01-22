ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) roket kalkışını ve ABD ordusu bomba patlama anını Türk cihazı Miops Smart ile fotoğraflıyor.

Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme üslerinden biri olan Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi’nde faaliyet gösteren Miops Teknoloji’nin geliştirdiği “Miops Smart kamera” cihazı fotoğrafçıların refleksleriyle yakalamasının çok zor olduğu yüksek hızda anlık olayları fotoğraflayabiliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, NASA roket kalkışını, ABD ordusu bomba patlama anını Miops Smart ile fotoğraflıyor. Cihaz sayesinde savunma, güvenlik ve medya sektörlerinde çalışan profesyoneller başta olmak üzere pek çok sektöre çözüm sağlanıyor.

Miops Teknoloji Kurucu Ortağı Onur Çelik, ürünün farklarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Miops Smart ürünümüzü muadilleriyle kıyasladığımızda, kablosuz olarak akıllı cihazlar aracılığıyla da kontrol edilebilen komple bir çözüm sunduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Şirketin 2018 yılında 10 milyon dolar ihracat hedeflediğini aktaran Çelik, Yıldız Teknopark’ta olmanın avantajlarına ve firma hedeflerine ilişkin, “Yıldız Teknopark içerisinde diğer firmalar ile işbirlikleri yapma ve farklı sektörler ile sinerji oluşturma fırsatı bulduk. Böylece Ar-Ge süreçlerimiz daha hızlı ve verimli hale geldi. 2016 gibi kısa bir süre önce kurulmuş olmamıza rağmen 20 ülkeye satış yapar duruma geldik. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok yerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 2018’de 10 milyon dolar ihracat hedefi koyduk” dedi.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Ar-Ge çalışmalarına destek vermekten büyük memnuniyet duyduğumuz Miops Teknoloji’nin yeni ürünü Miops Smart, fotoğrafçılara anlık fotoğraf çekimi sağlamasının yanı sıra ışık, ses, lazer gibi dahili sensörleri sayesinde, ortamda insan bulunmasının tehlike arz ettiği durumlarda da fotoğraf çekimini otomatik hale getiriyor” dedi.

Miops Smart ile birlikte, yıldırım fotoğrafçılığının gece ve gündüz ayırt etmeksizin çok kolay hale geldiğini belirten Güner, “Balon patlaması, bardak kırılması, su damlalarının sıçrama anı gibi milisaniyeler içinde gerçekleşen olaylar için de istenilen anın fotoğrafı rahatlıkla çekilebiliyor. Havada bir kurşunu fotoğraflamak, bir nesnenin patlama anını çok yüksek hızlı fotoğraf makinelerine ihtiyaç duymadan çekebilmek de profesyoneller başta olmak üzere tüm kullanıcılara büyük fayda sağlıyor” diye ekledi.