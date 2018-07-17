Narven A.Ş Genel Müdürü Serdar Yıldız,” Bu güne kadar 300 Milyon TL’lik yatırım yaptık ve 20 bine yakın tapulu hisseli gayrimenkul satışı gerçekleştirdik. 2018 yılı içerisinde de yatırımlarımız devam ediyor” dedi.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla turizm açısından yatırımcıların gözleri kendi üzerine çeken Bolu, yapılan yatırımlarla adeta turizm kenti olmaya aday haline gelmeye başladı.

Bu kapsamda yapılan 300 milyon TL’lik yatırımla ortaya çıkan Narven Termal Kasabası, hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazetecileri ağırladı. Gazeteciler otelde yeni kurulan ve uluslararası ödüle layık görülen macera parkında keyifli zaman geçirdi.

Batı Karadeniz’in ve Türkiye’nin en önemli turizm noktalarından biri olan Narven Termal Kasaba’da büyük bir yatırımla “Macera Parkı” kuruldu. Narven Macera Parkı’nda Türkiye’nin turizm tesisleri arasında en uzun “Zipline Hattı” bulunuyor.

Termal turizm alanında yaptığı büyük yatırımla Türkiye’nin önemli bir markası haline gelen Narven’de, Macera Parkı kuruldu. Macera Parkı’nın içinde 320 metre uzunluğunda zipline hattının yanı sıra 34 etaptan oluşan 5 farklı İp Parkuru, 12 metrelik dev salıncak, 12 metrelik Powerfun ve 13 metrelik tırmanma duvarı yer alıyor. Macera Parkı’nın içinde ayrıca okçuluk sahası, ATV parkurları, mini-kart pisti de bulunuyor.

Yatırım boyutu hakkında bilgi veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, macera parkının 30 dönümlük ormanlık arazide kurulduğunu belirterek, “Bu önemli yatırım bölgemizi termal turizmin yanı sıra macera turizminde de Türkiye’de ve dünyada önemli bir cazibe merkezi haline getirecektir. Her yaş grubundan konuklarımıza, Bolu ormanlarında doğa sporları yapma olanağı sunacağız.” dedi.

Dev yatırımın Türkiye’deki termal tesisler arasında fark yarattığına dikkat çeken Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, böylelikle termal turizmi gençler için de tercih edilebilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yıldız, “450 dönümlük arazide yükselen Narven Termal Kasaba’nın 30 dönümlük ormanlık arazisine Narven Macera Parkını kurduk. Bizim en önemli varlığımız, yamacına yaslandığımız, yeşilin her tonunu içinde barındıran Bolu ormanımız.

7’den 70’e bütün yaş grubundan konuklarımız, termal sularımızda şifayla buluşmanın yanı sıra ormanın içinde, birbirinden eğlenceli ve heyecanlı doğa sporları yaparak macera tutkularını doyasıya yaşayacaklar.

Narven’in her zaman spora ve sporcuya büyük destek veriyor. Bu amaçla 2016 yılında tesisimiz bünyesinde Narven Spor Kulübü’nü kurduk.

Kulüp aktivitelerimiz çerçevesinde konuklarımız basketbol, futbol, doğa yürüyüşü, satranç, masa tenisi, bilardo, yüzme, plates, bisiklet gibi birbirinden farklı birçok spor dalında faaliyet gösterebiliyorlar” dedi.

MACERA PARKI’NA ULUSLARARASI ÖDÜL

Narven Macera Parkı’nın İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir yarışmada “En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi” ödülü aldığını vurgulayan Yıldız, “Macera Parkı, yerli ve yabancı turistlerin dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitede bulunma gibi birçok ihtiyacını karşılıyor.

Bu yönüyle Narven, termal turizme ek olarak macera turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir. Aynı zamanda doğa sporlarına yönelik farkındalığın artmasına katkı sunarak doğa ve spor sevgisini genç nesillere aktaracaktır.” ifadelerini kullandı.

“MOTİVASYONU” NARVENDE BULACAKLAR

Yıldız,” Kurumsal firmaların son dönemde çalışanlarının motivasyonu için bu tür aktivitelere yöneliyor. Kurumsal şirketlerin birçoğu takım çalışmasının önemini kavramış durumda ve eğitim süreçlerinde bu tür etkinlik alanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bizler sektördeki bu açığı kapatma noktasında da öncülük etmek istedik” şeklinde konuştu.

YATIRIM 300 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Tapulu Hisseli Gayrimenkul Sistemi ile satış yapan Narven’in 300 Milyon TL’lik yatırımı aştığına dikkat çeken Yıldız sözlerini şöyle tamamladı: “Bugüne kadar 20 bine yakın tapulu hisseli gayrimenkul satışı yaptık. 2018 yılı içerisinde de yatırımlarımız devam ediyor.

Konut yatırımının yanı sıra tesisimizin sosyal alanlarında da önemli yatırımları hayata geçirdik. Bu kapsamda sadece bu yıl 600 kişilik Açık Büfe Restaurant, 100 kişilik Et Restoran, 3 katlı Kitap Kafe ve Macera Parkı’nı faaliyete geçirdik” dedi.

YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Narven A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Necip Çarıkçı ise: “Bizler Bolulu yatırımcılar olarak Narven Termal Kasaba’yı memleketimizde kurduk. Projemizi zamanında hizmete açarak sözümüzü tuttuk. Amacımız Bolu’muza, Memleketimize büyük bir katma değer kazandırmak.

Bolu spor kenti, turizm kenti, üniversite kenti. Bolu Narven ile birlikte yükselmeye devam ediyor. İleriki dönemlerde farklı projelere yatırım yapmaya devam edeceğiz”. dedi.

NARVEN’DE 5 YILDIZLI OTEL İNŞA EDECEĞİZ

Yıldız; “Bizim ve bölgemiz için çok önemli olan beş yıldızlı otelimizin de projelendirme çalışmalarına başladık. Otelimiz sadece bir otel değil bölgenin en büyük kongre merkezi olacak ve hem turizmi çeşitlendirip hem de Bolu’ya çok ciddi bir akış sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

NARVEN’DE NELER VAR

Sağlık kasabası temasına sadık kalarak hizmet veren Narven’in SPA alanlarında, termal Türk hamamları, saunalar, tuz odaları, kar çeşmeleri, macera duşları, vichy terapi odaları, kneipp, buhar odaları, dinlenme odaları, şok duşlar, sıcak yataklar, güzellik merkezi bulunuyor.

Narven’de, yüzme havuzları, termal havuzlar, kaydıraklı havuzlar, açık büfe restoranlar, pastane, vitamin bar da var. Aktivite alanlarında ise yemek kursları, ebru kursları, sanat sokağı, yetişkin oyun alanları, play station salonu, çocuk oyun alanları mevcut.

Aynı zamanda Narven’de bulunan market sayesinde misafirler uygun fiyatlarla alışveriş yaparak veya seralarda yetişen taze sebze ve meyveleri dalından toplayarak evlerindeki tam donanımlı mutfaklarında yemek yapabiliyor.