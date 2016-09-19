Narkotim’lerden okul çevresinde uygulama

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubeye bağlı motosikletli Narkotim’ler, okulların açılması nedeniyle Arif Molu Endüstri Meslek ve Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesinde uyuşturucu satıcıları ve şüpheli kişilere karşı denetim yaptı.

Bugün başlayan yeni eğitim-öğretim sezonu nedeniyle Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkotim polisleri Arif Molu Endüstri Meslek Lisesi ve Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi çevresinde önlem amaçlı denetim yaptı. Sabah saatlerinde okul çevresinde yaklaşık 15 kişiden oluşan narkotimler çevrede gördüğü şüpheli kişileri durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Polislerinin bazıları da okul çevresinde arama yaptı. Yıl içerisinde farklı okullarda yapılacağı belirtilen denetim öğrenci velilerini memnun etti. Velilerden Zeki Yılmaz, “Çocuklarımız okula gönderiyoruz, bu uygulamayla gözümüz arkada kalmıyor” dedi.

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